Špeciálne pisoáre, podvodný bežecký pás či kaderníctvo. United predstavili tréningové centrum

MANCHESTER. Zrekonštruovaná tréningová základňa Manchestru United obsahuje inteligentné pisoáre, ktoré merajú úroveň hydratácie hráčov, suché flotačné nádrže, podvodný bežecký pás, padelový kurt, simulátor Formuly 1 a dokonca aj kaderníctvo.
United v piatok otvorili brány svojej zmodernizovanej budovy pre mužský A-tím v tréningovom centre Carrington, ktorej obnova stála 50 miliónov libier (67,22 milióna dolárov), týždeň pred štartom novej sezóny Premier League.
Komplex bol redizajnovaný s príspevkom hráčov a zamestnancov, pričom inšpirácia prišla okrem iného z tímu NFL Los Angeles Rams či zo základne anglickej reprezentácie v St. George’s Parku.
Moderné tréningové centrum sa otvorilo práve vo chvíli, keď sa tréner Ruben Amorim a jeho tím vrátili z predsezónneho turné po USA.
Hráči si ho pochvaľujú
„Všetka česť Sir Jimovi (Ratcliffeovi, spolumajiteľovi United) a jeho tímu, myslím, že odviedli neuveriteľnú prácu,“ povedal obranca United Diogo Dalot.
„Myslím, že sa konečne dostávame na úroveň, ktorú si tento klub zaslúži, a teraz je to na nás na ihrisku.“
Ratcliffe v piatok spolu s hráčmi, Amorimom, výkonným riaditeľom Omarom Berradom, bývalým trénerom Alexom Fergusonom a ďalšími prestrihol pásku pri otvorení centra.
Rok trvajúci projekt viedol manchesterský architekt Norman Foster a jeho spoločnosť Foster + Partners. Financovaný bol z časti 300-miliónovej librovej investície, ktorú do klubu vlani vložil spolumajiteľ Ratcliffe.
„Po prehodnotení zariadenia sme rýchlo rozhodli výrazne investovať do vytvorenia špičkového prostredia pre výkon hráčov a personálu, ktoré bude odrážať naše ambície a víziu pre Manchester United,“ uviedol Ratcliffe, ktorý sa dohodol na spoluvlastníctve koncom roka 2023.
Collette Roche, ktorá viedla projekt obnovy Carringtonu, povedala, že Ratcliffe bol do procesu výrazne zapojený, od rozhodovania o počte okien až po výber látok na nábytok.
Inšpirácia z USA
„Brali sme si dobré príklady z USA aj z Veľkej Británie a som na to dosť hrdá, pretože si myslím, že tento krok nás posunul pred konkurenciu,“ uviedla Roche po mediálnej prehliadke zariadenia.
„Nie je to len tréningové centrum. Bude to srdce klubu a presúvame sem veľkú časť zamestnancov z Old Traffordu. Takže teraz tu vzniká skutočné jadro okolo futbalu.“
Budova je presvetlená prirodzeným svetlom s cieľom vytvoriť pozitívne prostredie, pričom všetko, čo hráči a personál potrebujú, sa nachádza pod jednou strechou.
Lekárske a regeneračné zariadenia obsahujú MRI a CT vyšetrenia, DEXA sken na meranie telesného tuku a hustoty kostí, spánkové kapsule, tepelnú a výškovú komoru na aklimatizáciu na rôzne podmienky, ako aj hyperbarickú a kryoterapeutickú komoru.
Jedáleň hráčov má okná od podlahy po strop, biliardový stôl a simulátor F1. V piatok bolo na menu všetko od grilovaného lososa cez sushi až po misky so smoothie.
„Máme jadro v podobe Bruna (Fernandesa), Harryho (Maguirea), Toma (Heatona), Dioga a jednoducho som sa ich spýtala, čo chcú. Dali mi skvelé nápady,“ povedala Roche.
„(Pýtali sme sa) kedy ide o výkon? Kedy potrebujete oddych? Aká je najlepšia výživa? Ako chcú jesť?“
Obnova budovy mužského tímu nadväzuje na výstavbu 10-miliónovej librovej budovy pre ženský A-tím a mužskú akadémiu v roku 2024.
United odohrajú úvodný zápas novej sezóny Premier League proti Arsenalu 17. augusta.