Časový limit na auty či väčšie právomoci VAR-u. Nové pravidlá budú už na svetovom šampionáte

Medzinárodná futbalová pravidlová komisia (IFAB) schválila na víkendovom zasadnutí vo Walese balík úprav, ktoré majú za cieľ zrýchliť tempo hry. Zmeny pravidiel vstúpia do platnosti 1. júna, bude sa teda podľa nich hrať už na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Ak bude mať rozhodca pocit, že hráči príliš dlho otáľajú s vhadzovaním či odkopom od bránky, môže začať päťsekundové vizuálne odpočítavanie.
Ak ani do jeho vypršania hra nezačne, môže arbiter dať loptu súperovi: v prípade autu bude vhadzovať druhé mužstvo, pri odkope od bránky bude zdržujúci tím potrestaný rohovým kopom.
Pri striedaní budú mať hráči 10 sekúnd od pokynu rozhodcu na to, aby opustili ihrisko. Ak to nestihnú, budú musieť rovnako z ihriska odísť, ale hráč, ktorý ich mal nahradiť, bude musieť počkať až do budúceho prerušenia po uplynutí minimálne jednej minúty hry.
Podobne tiež hráči, ktorí boli ošetrovaní na ihrisku či ktorých zranenie si vyžiadalo zastavenie hry, budú musieť po opätovnom začatí hry zostať minútu za postrannou čiarou. Snahou je zabrániť taktike zdržiavania pomocou simulovaných zranení.
Rozšíria sa tiež právomoci videorozhodcov, ktorí budú môcť nad svoj doterajší rámec zasahovať v ďalších troch situáciách: pri červenej karte v dôsledku zjavne nesprávne udelenej druhej žltej karty, pri zámene osôb a v prípade zjavne chybne nariadených rohových kopov.
IFAB sa ďalej zhodla na tom, že povedie konzultácie o tom, ako sa postaviť k odchodom hráčov či tímov na protest proti verdiktu rozhodcu a k tomu, keď si hráči pri komunikácii so súperom počas zápasu zakryjú ústa.