FIFA zavádza nové pravidlo. V každom ženskom tíme musí byť aspoň jedna trénerka

Medzinárodná futbalová federácia schválila nové pravidlo, podľa ktorého na jej akciách budú musieť mať ženské tímy buď hlavnú trénerku, alebo ženu aspoň ako asistentku.
Platiť bude pre dospelých aj mládežnícke turnaje. FIFA tak nasledovala európsku asociáciu UEFA.
Podľa agentúry AP malo na poslednom európskom šampionáte z 16 tímov sedem na lavičke ženu ako hlavnú trénerku, zvyšný koučoval muž s asistentkou. Na majstrovstvách sveta v roku 2023 viedla žena desať celkov z 32 účastníkov.
"V dnešnej dobe jednoducho nie je v trénerskej pozícii dostatok žien," povedala riaditeľka FIFA Jill Ellisová po štvrtkovom schválení pravidla.
"Nové pravidlá v kombinácii s cielenými rozvojovými programami predstavujú dôležitú investíciu do súčasnej i budúcej generácie trénerok," dodala.
Nové pravidlo tiež nariaďuje všetkým ženským tímom na podujatiach FIFA mať na lavičke minimálne jednu ďalšiu členku realizačného tímu, a to pre reprezentačné aj klubové súťaže.
Futbalistky budú mať najbližšie majstrovstvá sveta v roku 2027 v Brazílii.