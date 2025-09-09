Bez trénera dlho neostane. Nottingham by mal prevzať bývalý kouč Tottenhamu

Na lavičku Forest by sa mal postaviť Austrálčan.

NOTTINGHAM. Novým trénerom futbalistov Nottinghamu Forest by sa podľa anglických médií mal stať Ange Postecoglou. Austrálčan podľa Sky Sports nahradí Portugalčana Nuna Espirita Santa.

Toho klub odvolal pre nezhody s majiteľom klubu Evangelosom Marinakisom v noci z pondelka na utorok. V Nottinghame údajne podpíše Postecoglou zmluvu do leta 2027.

Grécky majiteľ klubu je už dlhšie obdivovateľom bývalého trénera Celticu či Tottenhamu Hotspur. Postecoglou je rodák z Atén, jeho rodina emigrovala do Austrálie v roku 1970.

V júli obdržal 60-ročný kouč cenu za historicky prvú európsku trofej pre trénera s gréckymi koreňmi, ocenenie mu odovzdal práve Marinakis.

Šestnásť dní po triumfe vo finále Európskej ligy v Bilbau však skončil na lavičke „kohútov“. Osudným sa mu stali výsledky v Premier League, v ktorej Tottenham obsadil až 17. priečku.

Iba v júni sa Nuno po vydarenej sezóne dohodol s Nottinghamom na novej trojročnej zmluve s platnosťou do roku 2028. Pred dvoma týždňami však zároveň informoval, že sa jeho vzťah s vlastníkom klubu zhoršil.

