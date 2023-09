Nórske tímy do 17 rokov nebudú hrať proti ruským klubom do konca vojny

OSLO. Nórska futbalová federácia (NFF) uviedla, že jej tímy do 17 rokov nebudú hrať proti ruským klubom.

UEFA v utorok rozhodla o tom, že ruská futbalová reprezentácia do 17 rokov môže hrávať stretnutia v Európe.

"Ak budú mať ruské národné tímy povolenie hrať, naše národné tímy proti nim hrať nebudú. To je jediné dobré riešenie," uviedol šéf poľského futbalu Cezary Kulesza na sociálnej sieti X.

Rusi naďalej nesmú hrávať zápasy na domácej pôde a nosiť žiadne národné symboly. "Deti nie je možné trestať za činy, za ktoré nesú zodpovednosť výlučne dospelí.

Zakázať deťom súťažiť nielenže znamená neuznávať ich základné právo na rozvoj, ale je aj priamou diskrimináciou voči nim.

Umožniť im hrať je investícia do budúcej generácie a lepšieho zajtrajška," vyhlásil prezident UEFA Aleksander Čeferin podľa DPA.

Ruské tímy do 17 rokov by sa mali zaradiť aj do súťaží, u ktorých už prebehol žreb. Seniorské reprezentácie a kluby zostávajú aj naďalej mimo súťaží pod hlavičkou UEFA.