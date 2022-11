Blatter označil výber Kataru za chybu. Pociťuje za to zodpovednosť

ŽENEVA. Podľa niekdajšieho prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Seppa Blattera bolo chybou prideliť Kataru právo organizovať futbalové majstrovstvá sveta v roku 2022.

Aktuálne už 86-ročný bývalý funkcionár to uviedol v rozhovore pre švajčiarske médiá. "Je to príliš malá krajina. Futbal a jeho majstrovstvá sveta je pre ňu príliš veľkou akciou," uviedol Blatter. Bol to však práve on, kto v roku 2010, keď Katar vybrali za hostiteľa MS 2022, zastával funkciu prezidenta FIFA.

Katar je od roku 1954 najmenšou krajinou, ktorá hostí futbalové MS. Svetový šampionát sa pred 68 rokmi konal vo Švajčiarsku. Výber Kataru označil Blatter za zlý, priamo však nespomenul situáciu v krajine v súvislosti s porušovaním ľudský práv.