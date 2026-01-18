Nepríjemné privítanie v novom pôsobisku. Posila AC Miláno sa stala obeťou krádeže

Podľa talianskej polície zlodeji odcudzili hodinky a šperky v hodnote približne 500.000 eur.

Nemecký futbalový reprezentant Niclas Füllkrug sa stal obeťou krádeže vo svojom novom bydlisku v Miláne, informovala agentúra DPA.

Z hotelovej izby, v ktorej nová posila AC Miláno momentálne ešte býva, zlodeji podľa údajov talianskej polície odcudzili hodinky a šperky v hodnote približne 500.000 eur.

Talianska tlačová agentúra Ansa s odvolaním sa na políciu uviedla, že neznámym páchateľom sa počas Füllkrugovej neprítomnosti podarilo vypáčiť trezor.

Tridsaťdvaročný útočník si následky vlámania všimol v sobotu po návrate do hotelovej izby. Vyšetrovatelia teraz podľa týchto informácií analyzujú záznamy z bezpečnostných kamier v hoteli aj v okolí, aby sa dostali na stopu páchateľom.

Bývalý útočník Borussie Dortmund, Werderu Brémy či West Hamu United je od začiatku roka na hosťovaní v milánskom AC. Za reprezentáciu Nemecka nastúpil doteraz 24-krát.

„Rossoneri“ odohrajú v nedeľu večer na domácej pôde zápas Serie A proti Lecce, Füllkrug však podľa správ bude naďalej chýbať pre zlomený prst na nohe.

