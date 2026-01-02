V Premier League nedostával priestor. Útočník mieri do Talianska a chce zabojovať o MS

Nemecký útočník Niclas Füllkrug mieri do žrde v zápase proti Španielsku na EURO 2024. (Autor: TASR/AP)
2. jan 2026
Do West Hamu prišiel nemecký reprezentant v roku 2024 za 27 miliónov eur.

Nemecký reprezentačný útočník Niclas Füllkrug dohrá aktuálnu sezónu v talianskej futbalovej lige v drese AC Miláno.

Vedenie klubu dnes oznámilo, že dvadsaťtriročného spoluhráča Tomáša Součka získalo na polročné hosťovanie z West Hamu. Súčasťou dohody je aj opcia na prestup.

Füllkrug, ktorý v Anglicku nedostával v poslednom čase priestor, už v Miláne niekoľko dní trénuje. Zatiaľ nie je jasné, či bude súčasťou tímu už v dnešnom stretnutí 18. kola na ihrisku Cagliari.

Do West Hamu prišiel nemecký reprezentant v roku 2024 za 27 miliónov eur (682 miliónov korún) z Dortmundu. Aj vinou zranení ale v drese Hammers odohral len 29 zápasov, v ktorých dal tri góly.

V novom angažmáne chce zabojovať o nomináciu na majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku. Tréner národného tímu Julian Nagelsmann sa už skôr nechal počuť, že by Füllkrug potreboval väčšiu hernú prax.

