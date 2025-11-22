Mladého nemeckého útočníka kritizuje tréner Newcastlu. Presadil sa proti Slovákom

Tréner anglického futbalového klubu Newcastle United vyzval nováčika v A-tíme Nicka Woltemadeho, aby priniesol viac do organizácie, ktorá sa snaží naštartovať sezónu v Premier League.
"The Magpies" sú na 14. mieste tabuľky súťaže, pričom ich domáce výkony kontrastujú s dobrými výkonmi v Lige majstrov.
Dvadsaťtriročný nemecký reprezentant Woltemade prišiel do Newcastlu z nemeckého Stuttgartu za necelých 79 miliónov eur.
V novom pôsobisku strelil päť gólov v ôsmich zápasoch vo všetkých súťažiach, no v ostatných šiestich stretnutiach skóroval len raz.
Počas reprezentačnej prestávky zaznamenal tri góly v kvalifikácii o postup na MS 2026 proti Luxembursku aj Slovensku.
"Vzhľadom na nedostatok tréningového času si myslím, že odviedol veľmi dobrú prácu a snažil sa implementovať to, čo sme od neho žiadali," povedal Howe.
"Začal veľmi dobre, góly počas reprezentačnej prestávky mu určite pomôžu.
Sebavedomie je pre útočníka všetko, takže by mal byť spokojný, ale musíme od neho žiadať viac, pretože je hlavným hráčom tímu," doplnil.
Ďalšia letná posila Yoane Wissa zatiaľ neodohrala žiadny zápas za Newcastle kvôli zraneniu kolena, čo zvyšuje tlak na Woltemadeho.