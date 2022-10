Neymarovi hrozí väzenie pre korupciu. O všetko sa staral otec, bráni sa na súde

BARCELONA. Brazílsky futbalista Neymar vypovedal v utorok na súde v prípade korupcie v súvislosti s jeho prestupom z FC Santos do FC Barcelona v roku 2013.

Všetci obžalovaní na súde odmietli, že by sa dopustili protiprávneho konania. Neymar vypovedal na utorkovom pojednávaní len pár minút: "Všetko vybavuje môj otec. Do rokovaní som nebol zapojený.

Podpísal som len to, čo mi povedal, aby som podpísal. V tom období som počul chýry, že o mňa majú záujem aj iné kluby, no mojím snom bolo hrať za Barcelonu. Nakoniec to bol buď Real Madrid, alebo Barcelona. Nasledoval som moje srdce a vybral som si práve Barcelonu."

Slová prezidenta Realu Madrid Florentina Pereza, ktorého si žalobcovia predvolali, prostredníctvom videokonferencie potvrdili, že klub mal záujem o podpis zmluvy s hráčom ešte pred jeho príchodom do Barcelony a že Madrid predložil ponuku vo výške 45 miliónov eur. Informovala o tom agentúra AP.