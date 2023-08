Je to oficiálne. Do arabského sveta prestúpil ďalší hviezdny futbalista

PARÍŽ. Brazílčan Neymar prestúpil z Paríža Saint Germain do saudskoarabského klubu Al-Hilal. O dohode informoval klub v oficiálnom vyhlásení.

Neymar prišiel do PSG v roku 2017 z Barcelony za rekordných 222 miliónov eur a jeho kontrakt mal vypršať v roku 2025.

V nedávnom období dostal viacero ponúk, no najlukratívnejšia bola práve zo Saudskej Arábie. O jeho služby sa zaujímala aj Barcelona.

"Je vždy ťažké rozlúčiť sa s tak úžasným hráčom, akým je Neymar. Je to jeden z najlepších futbalistov na svete. Nikdy nezabudnem na deň, keď prišiel do PSG, a na to, čím prispel nášmu klubu za uplynulých šesť rokov.

Zažili sme skvelé chvíle a Neymar bude navždy veľkou súčasťou našej histórie," uviedol v oficiálnom vyhlásení prezident klubu Nasser Al-Khelaifi.