Newcastlu takmer nevyšiel prestup nového útočníka. Zabudol na jeden podpis

BRATISLAVA. Švéd Alexander Isak si prestup vybojoval tým, že trucoval. V anglickej Premier League napokon odišiel z Newcastlu United do konkurenčného FC Liverpool, preto musel bývalý klub slovenského brankára Martina Dúbravku hľadať nového útočníka - ideálne ostrostrelca.
Stáť sa ním má Yoane Wissa, ktorý reprezentuje Demokratickú republiku Kongo, hoci sa narodil vo Francúzsku. Do Newcastlu prišiel z Brentfordu za 55 miliónov libier (cca 63 miliónov eur).
Celý transfer však takmer stroskotal na tom, že futbalista omylom nepodpísal jeden z požadovaných dokumentov, píše web thesun.co.uk.
Wissov agent si to všimol a oznámil to vedeniu United. Predstavitelia klubu tak behali po tréningových ihriskách, aby ho našli.
Následne hráč podpísal zvyšok zmluvy. Futbalistov zástupca to musel stihnúť všetko zaregistrovať do konca prestupového obdobia. A to sa mu podarilo len necelú minútu pred uzávierkou.
Trénerovi Eddiemu Howeovi však robí vrásky čosi iné. Aktuálne futbalista odišiel reprezentovať svoju krajinu v africkej časti kvalifikácie o postup na MS 2026. Wissa v stredu 3. septembra oslávil 29. narodeniny. Jeho tím aktuálne vedie tabuľky skupiny o bod pred Senegalom a Sudánom.
Priamy postup si zabezpečí len tím, ktorý vyhrá skupinu. Z tabuľky druhých miest si v play-off o jednu miestenku v interkontinentálnej baráži zahrá kvarteto najúspešnejších tímov z deviatich.
Z Anglicka bude Wissa cestovať do Afriky aj v nasledujúcich mesiacoch. Newcastlu bude chýbať v kľúčových sviatočných zápasoch proti Manchestru United, FC Chelsea a Burnley, keďže sa od 21. decembra 2025 do 18. januára 2026 predstaví na Africkom pohári národov.
Ak by výber DR Kongo postúpil až do finále, potom by mohol vynechať ďalšie štyri zápasy. Newcastle hrá začiatkom januára proti Crystal Palace, Leedsu aj Wolverhamptonu a v Lige majstrov proti PSV Eindhoven.
Howe to však musí nejako vyriešiť, veď nie nadarmo priviedol aj Nicka Woltemadeho z nemeckého Stuttgartu za 69 miliónov libier (cca 79,5 milióna eur).