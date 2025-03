Newcastlu sa finančne darí. Klubu pomohla Liga majstrov aj dokumentárny film

NEWCASTLE. Anglický futbalový klub Newcastle United vykázal za finančný rok končiaci sa v júni 2024 príjmy vo výške 320 miliónov libier, čo predstavuje nárast o 28 percent oproti 250 miliónom v roku 2023, a to vďaka vyšším príjmom po návrate do Ligy majstrov.

Komerčné príjmy Newcastlu, ktorý v roku 2021 získal saudskoarabský Verejný investičný fond, vzrástli o 90 percent zo 43,9 milióna na 83,6 milióna libier v roku 2024, a to vďaka novým zmluvám so saudskoarabskými spoločnosťami Sela a Noon, ako aj so spoločnosťami Adidas a Fenwick so sídlom v Spojenom kráľovstve.