VIDEO: Nová posila sa postupne rozbieha. Manchester City priblížila k postupu do finále

Anglický ligový pohár - 1. zápas semifinále
Newcastle United - Manchester City 0:2 (0:0)
Góly: 53. Semenyo, 90+8. Cherki
Futbalisti Manchestru City zvíťazili v prvom zápase semifinále Anglického ligového pohára. Na trávniku Newcastle United zvíťazili 2:0.
O rozhodujúci gól sa v 53. minúte postarala nová posila klubu, Antoine Semenyo. Ten sa presadil už v druhom zápase, do ktorého naskočil.
VIDEO: Antoine Semenyo a jeho gól
Druhý gól pridal v nadstavenom čase druhého polčasu francúzsky mladík Rayan Cherki.
Odveta semifinále je na programe 4. februára. Víťaz dvojzápasu sa vo finále stretne s lepším z dvojice Chelsea - Arsenal.