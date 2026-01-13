VIDEO: Nová posila sa postupne rozbieha. Manchester City priblížila k postupu do finále

Antoine Semenyo oslavuje gól.
Antoine Semenyo oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|13. jan 2026 o 23:33
Presadil sa už v druhom zápase, do ktorého naskočil.

Anglický ligový pohár - 1. zápas semifinále

Newcastle United - Manchester City 0:2 (0:0)

Góly: 53. Semenyo, 90+8. Cherki

Futbalisti Manchestru City zvíťazili v prvom zápase semifinále Anglického ligového pohára. Na trávniku Newcastle United zvíťazili 2:0.

O rozhodujúci gól sa v 53. minúte postarala nová posila klubu, Antoine Semenyo. Ten sa presadil už v druhom zápase, do ktorého naskočil.

VIDEO: Antoine Semenyo a jeho gól

Druhý gól pridal v nadstavenom čase druhého polčasu francúzsky mladík Rayan Cherki.

Odveta semifinále je na programe 4. februára. Víťaz dvojzápasu sa vo finále stretne s lepším z dvojice Chelsea - Arsenal.

Anglický ligový pohár

    dnes 23:33
