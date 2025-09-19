Rashford si užíva pôsobenie v Barcelone: Cítim, že sa postupne zlepšujem

NEWCASTLE. Futbalisti Barcelony sa prvýkrát od mája 2019 predstavili v Lige majstrov na pôde anglického súpera.
Vtedy utrpeli semifinálovú prehru 0:4 v Liverpoole, Newcastle United však vo štvrtok zdolali 2:1 po dvoch góloch odchovanca Manchestru United Marcusa Rashforda.
Za domácich sa presadil iba jeho krajan Anthony Gordon.
Pri absencii Lamina Yamala presvedčil Rashford o svojich kvalitách a dvoma gólmi v rozmedzí desiatich minút rozhodol o triumfe na štadióne St. James' Park.
Najprv v 58. minúte hlavičkou zužitkoval center Julesa Koundeho a potom sa výstavnou strelou od brvna ukázal Thomasovi Tuchelovi.
Tréner anglickej reprezentácie navštívil zápas, v ktorom nastúpila štvorica aktívnych reprezentantov. Rashford po premiérových góloch v drese „Blaugranas“ neskrýval nadšenie.
„Zatiaľ sa mi darí. Hrať s takýmito hráčmi je pre mňa niečo úplne nové. Užívam si to a cítim, že sa postupne zlepšujem. Chceme vyhrávať čo najviac zápasov,“ popísal svoje pocity Rashford podľa agentúry AFP.
Rashford, v minulých rokoch mnohými označovaný za budúcnosť Albionu, sa v Manchestri United nezhodol s trénerom Rubenom Amorimom.
Druhú polovicu uplynulej sezóny strávil na hosťovaní v Aston Ville, klub z Birminghamu si následne neuplatnil opciu na jeho trvalý prestup.
Dvadsaťsedemročný útočník tak putoval na ďalšie hosťovanie, tentokrát strávi celý ročník v kádri španielskeho majstra.
Barcelona v lete počítala skôr s prestupom Nica Williamsa z Athletica Bilbao, ten sa napokon rozhodol zostať v materskom klube.
VIDEO: Zostrih zápasu Newcastle - Barcelona
Tréner domácich Eddie Howe ešte pred druhým gólom spravil štvornásobné striedanie.
Na ihrisko sa dostali okrem nových posíl Nicka Woltemadeho a Malicka Thiawa aj Joe Willock s Jacobom Murphym.
Práve Murphy sa po rýchlej kombinácii dostal v 90. minúte k prízemnému centru, ktorý premenil Gordon.
„Straky“ si v súťaži zahrali prvýkrát od ročníka 2023/2024, vtedy si v skupine zmerali sily s Parížom St. Germain, Borussiou Dortmund a s AC Miláno.
Barcelona nás potrestala
V tomto vydaní LM ich nečaká nič ľahšie, keďže podľa analýz Opta majú spomedzi anglických zástupcov najťažší žreb.
Aj napriek tomu hovoril Howe po dueli proti minuloročnému semifinalistovi o dobrom výkone.
„Nebol to síce zlý výkon, no tieto večery si ľudia budú pamätať len ak zvíťazíte. Šance sme na to v prvom polčase mali, ale proti takýmto tímom ich veľa nedostanete. Barcelona nás za to potrestala,“ uviedol Howe po zápase.
Barcelona zakopla len raz
Kouča Barcelony Hansiho Flicka môže tešiť návrat Frenkieho De Jonga, ktorý pre menšie svalové zranenie vynechal víkendový duel proti Valencii (6:0).
V štyroch stretnutiach La Ligy Barcelona zakopla zatiaľ len raz, keď remizovala na pôde madridského Raya Vallecano 1:1.
Najbližšie sa v LM predstavia doma proti obhajcovi trofeje PSG. Newcastle nezažíva ideálny štart do nového ročníka, počas uplynulého víkendu si pripísal prvé tri body za tesné víťazstvo 1:0 nad Wolverhamptonom.
Mužstvo v závere prestupového obdobia opustil útočník Alexander Isak, nahradiť by ho postupne mali Yoane Wissa či najlepší strelec z ME do 21 rokov na Slovensku Woltemade.