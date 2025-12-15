Bayern prišiel do konca roka o svojho brankára. Neuer utrpel svalové zranenie

Manuel Neuer.
Bavorov čaká v decembri už len jeden zápas na pôde Heidenheimu.

Futbalistom Bayernu Mníchov bude minimálne do konca roka chýbať kapitán Manuel Neuer.

Tridsaťdeväťročný brankár utrpel počas nedeľného bundesligového stretnutia s Mainzom (2:2) zranenie zadného stehenného svalu.

Bavorov čaká v decembri už len jeden zápas na pôde Heidenheimu. Neuera v ňom zastúpi 22-ročný Jonas Urbig, ktorý si v tejto sezóne pripísal štyri štarty a dve čisté kontá.

Bayern potom 6. januára odohrá prípravný duel v rakúskom Salzburgu, o päť dní neskôr si v Bundeslige zmeria sily s Wolfsburgom.

VIDEO: Zostrih zápasu Bayern Mníchov - Mainz

Majster sveta z roku 2014 a dvojnásobný víťaz Ligy majstrov Neuer, ktorý v marci oslávi svoje 40. narodeniny, je jednotkou bavorského klubu od roku 2011.

Momentálne s ním má podpísanú zmluvu do konca júna 2026, pripomenula agentúra DPA.

