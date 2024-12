Volajú ho železná lebka či mašina. Robustný Slovák kraľuje bundesligovým číslam

Taká je výška kúpnej opcie. Samotný Vavro by si vraj vedel predstaviť zotrvanie v Nemecku: „Ak to bude možné, ja s tým súhlasím. Bolo by to fajn.”

„Je tu, aby ukázal svoje schopnosti v kvalitnej lige. Aby potvrdil, že môže byť trvalým hráčom Wolfsburgu,” priznal k téme trvalého prestupu Peter Christiansen.