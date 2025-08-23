Wolfsburg začal sezónu úspešne aj bez Vavra, prekvapenie sa zrodilo v Leverkusene

BERLÍN. Futbalisti Bayeru 04 Leverkusen prehrali v 1. kole nemeckej Bundesligy na domácom štadióne s Hoffenheimom 1:2.
Zverencov Erika ten Haga poslal už v 6. minúte do vedenia Jarell Quansah, ale hostia otočili skóre zásluhou Fisnika Asllaniho a Tima Lemperleho.
VfL Wolfsburg bez zraneného slovenského obrancu Denisa Vavra zvíťazil v Heidenheime 3:1 a rovnakým skóre si doma poradil aj Freiburg s Augsburgom.
Do novej sezóny vstúpil úspešne aj Union Berlín, keď oba góly proti Stuttgartu (2:1) strelil Ilyas Ansah. Dva presné zásahy si pripísal aj Jean-Matteo Bahoya z Frankfurtu, Eintracht zdolal Werder Brémy 4:1.
Bundesliga - 1. kolo:
Leverkusen - Hoffenheim 1:2 (1:1)
Góly: 6. Quansah - 25. Asllani, 52. Lemperle
Eintracht Frankfurt - Werder Brémy 4:1 (2:0)
Góly: 25. a 47. Bahoya, 22. Uzun, 70. Knauff - 48. Njinmah
Freiburg - Augsburg 1:3 (0:3)
Góly: 58. Grifo (z 11 m) - 32. Jannulis, 42. Matsima, 45+2. Wolf
Union Berlín - Stuttgart 2:1 (2:0)
Góly: 18. a 45+4. Ansah - 86. Tomas
Heidenheim - Wolfsburg 1:3 (1:1)
Góly: 29. Scienza - 20. Skov Olsen, 67. Svanberg, 87. Amoura (z 11 m)