Wolfsburg začal sezónu úspešne aj bez Vavra, prekvapenie sa zrodilo v Leverkusene

Mohamed Amoura premieňa penaltu v zápase Heidenheim - Wolfsburg.
Mohamed Amoura premieňa penaltu v zápase Heidenheim - Wolfsburg. (Autor: TASR/ dpa via AP)
TASR|23. aug 2025 o 18:00
Frankfurt nastrieľal doma Brémam štyri góly.

BERLÍN. Futbalisti Bayeru 04 Leverkusen prehrali v 1. kole nemeckej Bundesligy na domácom štadióne s Hoffenheimom 1:2.

Zverencov Erika ten Haga poslal už v 6. minúte do vedenia Jarell Quansah, ale hostia otočili skóre zásluhou Fisnika Asllaniho a Tima Lemperleho.

VfL Wolfsburg bez zraneného slovenského obrancu Denisa Vavra zvíťazil v Heidenheime 3:1 a rovnakým skóre si doma poradil aj Freiburg s Augsburgom.

Do novej sezóny vstúpil úspešne aj Union Berlín, keď oba góly proti Stuttgartu (2:1) strelil Ilyas Ansah. Dva presné zásahy si pripísal aj Jean-Matteo Bahoya z Frankfurtu, Eintracht zdolal Werder Brémy 4:1.

Bundesliga - 1. kolo:

Leverkusen - Hoffenheim 1:2 (1:1)

Góly: 6. Quansah - 25. Asllani, 52. Lemperle

Eintracht Frankfurt - Werder Brémy 4:1 (2:0)

Góly: 25. a 47. Bahoya, 22. Uzun, 70. Knauff - 48. Njinmah

Freiburg - Augsburg 1:3 (0:3)

Góly: 58. Grifo (z 11 m) - 32. Jannulis, 42. Matsima, 45+2. Wolf

Union Berlín - Stuttgart 2:1 (2:0)

Góly: 18. a 45+4. Ansah - 86. Tomas

Heidenheim - Wolfsburg 1:3 (1:1)

Góly: 29. Scienza - 20. Skov Olsen, 67. Svanberg, 87. Amoura (z 11 m)

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    dnes 18:00
