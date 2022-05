Bayern aj Dortmund zakopli, Lewandowski aj tak spečatil rekord

BERLÍN. Zápasy 32. kola nemeckej futbalovej Bundesligy priniesli prekvapenia na úkor favoritov. Po desiaty raz v sérii korunovaný šampión Bayern Mníchov prehral v Mainzi 1:3, druhá Borussia Dortmund podľahla doma Bochumu 3:4.

Bayern štyrikrát zachránila žrď

Mainz dohráva sezónu v pokojnom strede tabuľky a pred duelom s Bayernom získal iba dva body v piatich stretnutiach. Bavorom však mohol dať aj viac gólov, keď štyrikrát trafil bránkovú konštrukciu.

"Nepredviesť najlepší výkon po zisku titulu je ľudské, stále však naši hráči nosia na drese znak svojho klubu. Vždy by mali nastúpiť aspoň s trochou vášne a dnes to tak nebolo. V tomto ročníku sme podobným spôsobom prehrali priveľa zápasov," vyslal kritiku do vlastných radov tréner Bayernu Julian Nagelsmann.