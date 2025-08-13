Celkové prémie navýšili o takmer milión eur. Nemecká federácia bude v pohári štedrejšia

Súťaž sa začína v piatok zápasmi 1. kola, finále je na programe 23. mája.

BERLÍN. Nemecká futbalová federácia navýšila finančnú čiastku, ktorú rozdá účastníkom tamojšieho pohára.

V ročníku 2025/2026 dosiahnu celkové prémie 75 miliónov eur, čo je o 800.000 viac ako v predošlej sezóne.

Víťaz pohárovej súťaže si odnesie odmenu približne 4,3 milióna, zdolaný finalista 2,88 milióna.

Každý zo 64 tímov prítomných v prvom kole zinkasuje niečo vyše 211.000 eur.

Rekordérom v počte triumfov je Bayern Mníchov s dvadsiatimi titulmi, z trofeje sa naposledy tešili hráči VFB Stuttgart.

Informovala agentúra DPA.

