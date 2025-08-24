VIDEO: Reportérku zmiatla výmena dresov. Blahoželala k víťazstvu porazenému, bolo po rozhovore

Inkriminovaný moment.
Inkriminovaný moment. (Autor: X/zyxa)
24. aug 2025 o 14:20
Kapitán Werderu Brémy nič podobné nezažil.

FRANKFURT. Bizarný moment priniesol pozápasový rozhovor po sobotňajšom stretnutí úvodného kola nemeckej Bundesligy medzi Eintrachtom Frankfurt a Werderom Brémy (4:1).

Reportérka televízie SKY Katharina Kleinfeldtová si na rozhovore pomýlila hosťujúceho kapitána Marca Friendla s domácim brankárom Michaelom Zettererom.

Kleinfeldtová sa svojho respondenta spýtala na duel, neuvedomila si však, že v drese víťazného tímu stojí po jej boku hráč zdolaného celku. Friedl okamžite reagoval slovami: „Som hráč Werderu Brémy.“

Reportérka sa ospravedlnila, keď si uvedomila svoju chybu. „Situácia je pre mňa veľmi nepríjemná a mrzí ma to. Dúfam, že sa na tom bude môcť Marco o pár dní zasmiať.

Pred duelom som s ním robila rozhovor, žiaľ, dres Frankfurtu ma pomýlil, čo viedlo k tejto nešťastnej zámene,“ citovala Kleinfeldtovú agentúra DPA.

VIDEO: Reportérka televízie Sky si pomýlila hráčov

Friedl po tejto udalosti vyzeral byť trochu nahnevaný a povedal, že nič podobné ešte nezažil. „Hodinu a pol pred zápasom som sa s tou ženou rozprával,“ povedal kapitán Werderu.

Kleinfeldtová sa pokúsila v rozhovore pokračovať, Friedl však už nemal náladu.

