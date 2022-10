Osimhen parádnym streleckým predstavením pomohol Neapolu. Cítim podporu, vraví

Škriniarov Inter Miláno sa po víťaznom súboji so Sampdoriou Janov priblížil k prvej štvorke.

Dvadsaťtriročný kanonier sa po vyše mesačnej pauze spôsobenej zranením stehna vrátil do tímu a v posledných štyroch stretnutiach Serie A a Ligy majstrov strelil šesť gólov. Celkovo si pripísal svoj siedmy ligový gól a vyrovnal sa tak Markovi Arnautovičovi na čele tabuľky strelcov.

"Bol to pre mňa veľmi dôležitý gól. Nemali sme príliš veľa veľkých šancí, no potrebovali sme skórovať a naštartovať sa. Dal som gól po dlhej dobe. Teším sa, no najdôležitejší je tím.

Aktuálne sa nám darí viac ako na začiatku sezóny, takže v tom musíme pokračovať. Snažíme sa vždy vynaložiť maximum. Musíme pokračovať v tom, čo robíme," citoval De Vrija oficiálny klubový web.

Hráči "starej dámy" nezažívajú najlepšiu sezónu, keďže v H-skupine LM majú doposiaľ iba tri body z piatich odohraných duelov a v domácej lige sú na siedmom mieste so stratou desať bodov na Neapol.

V 12. kole Serie A si však Juventus pripísal tretie víťazstvo a tretie čisté konto za sebou, keď uspel na ihrisku US Lecce 1:0. Jediný gól strelil v 73. minúte 21-ročný Nicolo Fagioli.

"Som nadšený. Na túto chvíľu som čakal celý život. Podarilo sa mi dať gól v drese Juventusu, je to neopísateľné," citovala Fagioliho agentúra AFP.