Fanúšikovia nemeckého klubu majú smolu. Neapol ich nevpustí na rizikový zápas Ligy majstrov

NEAPOL. Fanúšikovia nemeckého futbalového klubu Eintracht Frankfurt sa z bezpečnostných dôvodov nedostanú na zápas svojho tímu v hlavnej fáze Ligy majstrov na pôde SSC Neapol.
Prefektúra mesta spod Vezuvu vydala zákaz predaja vstupeniek fanúšikom z Frankfurtu na základe odporúčania neapolskej policajnej centrály.
Zákaz zabráni obyvateľom Frankfurtu nad Mohanom zakúpiť si vstupenky do akejkoľvek časti štadióna.
Opatrenie sprevádza kontext z roku 2023, keď sa oba tímy stretli vo vyraďovacej fáze LM.
Práve odvetný zápas v Neapole poznačili násilnosti, ktoré vypukli pred zápasom a viedli k zatknutiu ôsmich fanúšikov. Zranenia utrpeli dvaja policajti, ošetrenie potrebovali aj deviati nemeckí fanúšikovia.
Bundesligista vyjadril nepochopenie tohto kroku.
„Šance na úspech prípadných právnych prostriedkov proti tomuto rozhodnutiu budú starostlivo preskúmané,“ uviedol klub z Hesenska vo svojom vyhlásení, ktoré citovala agentúra DPA.
„Stratégia vylúčiť fanúšikov hosťujúceho tímu z rizikovejších zápasov sa v talianskom futbale stala bežnou praxou.
Aj my sa zhodujeme, že ide o mimoriadne rizikový duel, ale vylúčenie fanúšikov je nesprávna odpoveď na túto situáciu,“ povedal v tlačovej správe člen predstavenstva klubu Philipp Reschke.