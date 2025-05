ONLINE: SSC Neapol - Cagliari Calcio dnes, Serie A LIVE (záverečné, 38. kolo)

V situaci, kdy by Neapol s Cagliari prohrála a Inter remizoval v Comu, sešly by se oba týmy v tabulce na 79 bodech. V té chvíli by o titulu nerozhodovalo skóre, vzájemné zápasy či další pomocná kritéria. Podle pravidel soutěže by při rovnosti bodů následoval dodatečný duel mezi oběma aspiranty na Scudetto.