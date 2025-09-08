Úvod Niké ligy trhá rekordy. Na štadiónoch bolo najviac ľudí za posledné roky

BRATISLAVA. Futbalová Niké liga (NL) zažila z hľadiska návštevnosti najlepší vstup do novej sezóny za uplynulých 16 rokov.
Úvodných 33 zápasov prebiehajúceho ročníka si na štadiónoch pozrelo dokopy 104.349 fanúšikov.
Stretnutia úvodných šiestich kôl mali priemernú návštevnosť 3162 divákov na zápas. Toto číslo pritom nie je kompletné, z dôvodu účasti niektorých slovenských klubov v predkolách európskych súťaží boli odložené tri duely.
„Z pohľadu návštevnosti ide o najlepší štart našej ligy za posledných 16 rokov. Naposledy sa 100-tisícovú hranicu po šiestich kolách podarilo prekonať v sezóne 2009/2010, keď si 36 stretnutí najvyššej slovenskej futbalovej súťaže pozrelo naživo 120.822 fanúšikov,“ uvádza sa na oficiálnej stránke NL.
Nemalý podiel na náraste návštevnosti má nováčik z Prešova, ktorý dosiaľ vypredal všetky domáce duely a s priemerom 6318 divákov na zápas vedie rebríček klubov.
Za ním nasleduje Spartak Trnava (6237) a obhajca majstrovského titulu Slovan Bratislava (5908).
Medziročne zaznamenáva najvyššia slovenská súťaž nárast priemernej návštevnosti o 22 percent.
V minulej sezóne prišlo na súboje prvých šiestich kôl mimo dohrávok dokopy 77.716 priaznivcov, priemer na zápas bol 2591 divákov.
Narástla aj sledovanosť televíznych prenosov, vybrané zápasy si na TV Dajto pozrelo o 39,8 percent viac sledovateľov v porovnaní s rovnakým obdobím spred roka.