Nádherne zakrútil loptu i skóroval. Slováka chvália v Belgicku, bol najlepší

Očakávalo sa, že David Hrnčár sa vráti do ŠK Slovan Bratislava. Klubu, s ktorým získal dva majstrovské tituly.

BRATISLAVA. Prišiel, aby pomohol SK Beveren postúpiť do najvyššej súťaže. Nepodarilo sa. Belgickému druholigistovi chýbal jediný bod.

Patril medzi ústredné postavy

Beveren je aktuálne na piatom mieste, ktoré by mu zaistilo baráž. Aktívne sa však usiluje minimálne o druhú priečku, vďaka ktorej by postúpil priamo do Jupiler League.