Žilina spoznala súpera v mládežníckej Lige majstrov. Vyzve elitný klub z ostrovov

Futbalisti MŠK Žilina do 19 rokov spoznali svojho súpera v šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov.
Na domácom trávniku privítajú mládežníkov Liverpoolu. Rozhodol o tom dnešný žreb.
O postupujúcom do ďalšej fázy rozhodne jediný zápas. Ten je naplánovaný na 3. alebo 4. februára 2026.
Žilinčania si miestenku medzi 32 najlepšími tímami súťaže vybojovali stredajším víťazstvom 2:0 v riadnom hracom čase a 7:6 v jedenástkovom rozstrele nad Crvenou Zvezdou Belehrad v domácom odvetnom zápase 3. kola majstrovskej vetvy.
Rozhodujúci gól z bieleho bodu strelil Kristián Stručka.
Zverenci trénera Ivana Beláka mohli okrem Kodane dostať za súpera aj Atletico Madrid, FC Barcelona, Tottenham Hotspur, Manchester City, Borussiu Dortmund, Sporting Lisabon, Paríž Saint-Germain, Inter Miláno alebo Ajax Amsterdam.
Šestnásťfinále je na programe 3./4. februára. V prípade postupu do osemfinále rozhodne o ďalšom súperovi Žiliny žreb, ktorý sa v Nyone uskutoční 6. februára.
Žreb šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov
- Chelsea - PSV Eindhoven
- Benfica Lisabon - Slavia Praha
- Club Bruggy - AS Monaco
- Real Madrid - Olympique Marseille
- Villarreal - Bayer Leverkusen
- Athletic Bilbao - Eintracht Frankfurt
- Dynamo Kyjev - Atletico Madrid
- Maccabi Haifa - FC Barcelona
- Real Betis - Tottenham Hotspur
- HJK Helsinki - Manchester City
- AZ Alkmaar - Borussia Dortmund
- Puskás Akadémia - Sporting Lisabon
- Dinamo Minsk - Paríž Saint-Germain
- FC Kolín - Inter Miláno
- Legia Varšava - Ajax Amsterdam
- MŠK Žilina - FC Liverpool