Žilina spoznala súpera v mládežníckej Lige majstrov. Vyzve elitný klub z ostrovov

Futbalisti MŠK Žilina do 19 rokov sa tešia. (Autor: Akadémia MŠK Žilina)
Sportnet, TASR|12. dec 2025 o 15:57
Žilina čakala na svojho súpera z ligovej fázy.

Futbalisti MŠK Žilina do 19 rokov spoznali svojho súpera v šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov.

Na domácom trávniku privítajú mládežníkov Liverpoolu. Rozhodol o tom dnešný žreb.

O postupujúcom do ďalšej fázy rozhodne jediný zápas. Ten je naplánovaný na 3. alebo 4. februára 2026.

Žilinčania si miestenku medzi 32 najlepšími tímami súťaže vybojovali stredajším víťazstvom 2:0 v riadnom hracom čase a 7:6 v jedenástkovom rozstrele nad Crvenou Zvezdou Belehrad v domácom odvetnom zápase 3. kola majstrovskej vetvy.

Rozhodujúci gól z bieleho bodu strelil Kristián Stručka.

Zverenci trénera Ivana Beláka mohli okrem Kodane dostať za súpera aj Atletico Madrid, FC Barcelona, Tottenham Hotspur, Manchester City, Borussiu Dortmund, Sporting Lisabon, Paríž Saint-Germain, Inter Miláno alebo Ajax Amsterdam.

Šestnásťfinále je na programe 3./4. februára. V prípade postupu do osemfinále rozhodne o ďalšom súperovi Žiliny žreb, ktorý sa v Nyone uskutoční 6. februára.

Žreb šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov

  • Chelsea - PSV Eindhoven
  • Benfica Lisabon - Slavia Praha
  • Club Bruggy - AS Monaco
  • Real Madrid - Olympique Marseille
  • Villarreal - Bayer Leverkusen
  • Athletic Bilbao - Eintracht Frankfurt
  • Dynamo Kyjev - Atletico Madrid
  • Maccabi Haifa - FC Barcelona
  • Real Betis - Tottenham Hotspur
  • HJK Helsinki - Manchester City
  • AZ Alkmaar - Borussia Dortmund
  • Puskás Akadémia - Sporting Lisabon
  • Dinamo Minsk - Paríž Saint-Germain
  • FC Kolín - Inter Miláno
  • Legia Varšava - Ajax Amsterdam
  • MŠK Žilina - FC Liverpool
    dnes 15:57
