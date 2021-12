Jedno väčšie meno než druhé. Žilina spoznala možných súperov v Lige majstrov

Žilinčania sa do play off dostali po tom, čo zvládli dvojzápasy proti PAOK Solún a Kajrat Almaty. Grékov zdolali jasne 5:1 a 2:0.

Belko si do play off prial obhajcov z Realu Madrid, ale tí nakoniec vyhrali skupinu a postúpili priamo do osemfinále. Napriek tomu môže Žilina čeliť niektorému z veľkoklubov.

"Ak by sme uspeli, bola by to senzácia. My však do každého zápasu ideme vyhrať a vo futbale je všetko možné," vravel Belko po zápase v Kazachstane.

Pozrite si formát mládežníckej Ligy majstrov aj konečné poradia v skupinovej fáze.