Žilina mala skvelý začiatok, no v Lige majstrov neudržala náskok. Rozhodne až odveta

Mládežnícka Liga majstrov - majstrovská vetva
MŠK Žilina - FC Shelbourne 2:2 (2:0)
Góly: 18. Pališčák, 23. Staník – 58. Staník (vla.), 71. Sammy
ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina vstúpili do diania v mládežníckej Lige majstrov 2025/2026 domácou remízou s írskym klubom FC Shelbourne 2:2.
Vstup do zápasu mali fantasticky a už v 23. minúte viedli dvojgólovým rozdielom po presných zásahoch Tobiáša Pališčáka a Teodora Staníka.
Dobre rozohraný úvodný zápas 2. kola majstrovskej vetvy súťaže však nedotiahli do úspešného konca. V 58. minúte si Staník strelil vlastný gól a v 71. minúte vyrovnal na konečných 2:2 Tyriek Sammy.
Žilinčania si následne vytvorili viacero gólových šancí, ale pred odvetou, ktorá je na programe 5. novembra, si nedokázali vypracovať náskok.
Formát mládežníckej Ligy majstrov
V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí.
Ligová vetva má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, kde mládežnícke tímy absolvujú 6 zápasov (na rozdiel od 8 pri seniorskej Lige majstrov). Do vyraďovacej časti postúpi 22 tímov.
Mimo ligovej vetvy sa hrá aj majstrovská vetva, v ktorej súčasťou sú šampióni mládežníckych národných líg, ktorí v troch kolách bojujú o 10 miesteniek do play-off.
Tímy na 1. - 6. mieste ligovej vetvy zabojujú v šestnásťfinále o postup proti mužstvám na 17. - 22. mieste ligovej vetvy, postupujúcich z majstrovskej vetvy čakajú v boji o osemfinále zvyšné výbery z ligovej vetvy.
Všetky zápasy play-off sa hrajú iba na jeden duel.