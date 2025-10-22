ONLINE: MŠK Žilina - Shelbourne FC dnes, mládežnícka Liga majstrov LIVE

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina a Shelbourne FC dnes hrajú úvodný zápas v mládežníckej Lige majstrov.
Hráči Žiliny do 19 rokov vstupujú do prestížnej súťaže domácim súbojom proti súperovi z Írska. Zápas sa začne o 16:30 h.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - Shelbourne FC dnes (LIVE UEFA Youth League 2025/26, streda, LIVE)
UEFA Youth League 2025/2026
22.10.2025 o 16:30
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Shelbourne
Prehľad
Rozhodca: Zabroda – Kutsev, Skoblia.
Prenos
Súpiska MŠK Žilina U19:
Brankári:
Adrián Balík, Filip Boldizsár, Šimon Molko, Tamás Tarcsi.
Obrancovia:
Marco Bortoli, Roman Hoferica, Peter Hohoš, Tadeáš Korenčík, Tomáš Koščalík, Matej Marček, Jakub Marko, Matej Meško, Kevin Mikunda, Marek Okál, Matúš Pavlík, Roman Skaličan, Filip Šemoda, Dávid Targoš, Lukáš Žilinčík.
Stredopoliari:
Martin Belák, Daniil Braslavskij, Kristián Pavol Stručka, Marko Václavek.
Útočníci:
Gianluigi Barčík, Nicolas Gučík, Dominik Kmeť, Šimon Koribský, Lukáš Michalík, Lucas Benjamín Németh, Dominik Pescuk, Samuel Tichý.
Brankári:
Adrián Balík, Filip Boldizsár, Šimon Molko, Tamás Tarcsi.
Obrancovia:
Marco Bortoli, Roman Hoferica, Peter Hohoš, Tadeáš Korenčík, Tomáš Koščalík, Matej Marček, Jakub Marko, Matej Meško, Kevin Mikunda, Marek Okál, Matúš Pavlík, Roman Skaličan, Filip Šemoda, Dávid Targoš, Lukáš Žilinčík.
Stredopoliari:
Martin Belák, Daniil Braslavskij, Kristián Pavol Stručka, Marko Václavek.
Útočníci:
Gianluigi Barčík, Nicolas Gučík, Dominik Kmeť, Šimon Koribský, Lukáš Michalík, Lucas Benjamín Németh, Dominik Pescuk, Samuel Tichý.
Súpiska Shelbourne FC U19:
Brankári:
Ali Topcu, Finn Moylan.
Obrancovia:
James Roche, Fiachra Coffey, Raymond Offor, Taylor McCarthy, Luca Cailloce, Patrick Gerard Brides, Mario Omozee.
Stredopoliari:
Aaron Moloney, James Bailey, Cillian Ryan, Gheorghe Mosneagu, Alex Flynn, Aaron Michael Keogh.
Útočníci:
Daniel Mare, Daniel Ring, Tyriek Sammy, Joey Wuna, Kevin Madu.
Brankári:
Ali Topcu, Finn Moylan.
Obrancovia:
James Roche, Fiachra Coffey, Raymond Offor, Taylor McCarthy, Luca Cailloce, Patrick Gerard Brides, Mario Omozee.
Stredopoliari:
Aaron Moloney, James Bailey, Cillian Ryan, Gheorghe Mosneagu, Alex Flynn, Aaron Michael Keogh.
Útočníci:
Daniel Mare, Daniel Ring, Tyriek Sammy, Joey Wuna, Kevin Madu.
Futbalisti MŠK Žilina U19, ako aktuálny majster I. ligy staršieho dorastu, budú po ročnej prestávke opäť reprezentovať slovenský futbal v UEFA Youth League. V tejto sezóne sa predstavia v súťaži štvrtýkrát, vôbec premiérovo začínajú až v 2. kole.
Žreb v prvý septembrový deň napokon prisúdil žltozeleným súpera, ktorý si postup musel vybojovať v 1. kole. Proti sebe nastúpi írsky Shelbourne FC proti severomacedónskemu Rabotnički a z postupu sa tešil írsky majster. Ten zdolal Severomacedóncov v dvojzápase jasne 12:1.
V prípade postupu Žiliny cez jedného z týchto súperov by ich v 3. kole čakal postupujúci z dvojice Crvena Zvezda (Srbsko) – Baník Ostrava (Česko).
Majstrovská vetva súťaže (v ktorej sa nachádzajú aj hráči MŠK) pozostáva z troch kôl hraných na dva zápasy (doma a vonku). Všetky tri sa vyžrebovali v pondelok 1. septembra. Dvadsať klubov z najnižšie umiestnených asociácií začne v 1. kole.
Kluby z 30 najvyššie umiestnených asociácií začnú svoju púť v 2. kole. Medzi ne patrí aj Slovensko, čiže MŠK Žilina začína tentoraz až v 2. kole. Desať víťazov tretieho kola postúpi do 16-finále, resp. play-off kola. Tam sa stretnú s tímami, ktoré skončili na 7. až 16. mieste v ligovej časti UEFA Youth League. Nasleduje už klasické play-off až do finále.
Žreb v prvý septembrový deň napokon prisúdil žltozeleným súpera, ktorý si postup musel vybojovať v 1. kole. Proti sebe nastúpi írsky Shelbourne FC proti severomacedónskemu Rabotnički a z postupu sa tešil írsky majster. Ten zdolal Severomacedóncov v dvojzápase jasne 12:1.
V prípade postupu Žiliny cez jedného z týchto súperov by ich v 3. kole čakal postupujúci z dvojice Crvena Zvezda (Srbsko) – Baník Ostrava (Česko).
Majstrovská vetva súťaže (v ktorej sa nachádzajú aj hráči MŠK) pozostáva z troch kôl hraných na dva zápasy (doma a vonku). Všetky tri sa vyžrebovali v pondelok 1. septembra. Dvadsať klubov z najnižšie umiestnených asociácií začne v 1. kole.
Kluby z 30 najvyššie umiestnených asociácií začnú svoju púť v 2. kole. Medzi ne patrí aj Slovensko, čiže MŠK Žilina začína tentoraz až v 2. kole. Desať víťazov tretieho kola postúpi do 16-finále, resp. play-off kola. Tam sa stretnú s tímami, ktoré skončili na 7. až 16. mieste v ligovej časti UEFA Youth League. Nasleduje už klasické play-off až do finále.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.