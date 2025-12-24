Gašparík si vybral v príprave ďalší slovenský tím. Žilina sa predstaví aj proti bývalému trénerovi

Futbalisti MŠK Žilina si spestria zimnú prípravu aj sústredením v Spojených arabských emirátoch.
Príprava na jarnú časť bude trvať zhruba mesiac, zverencov Pavla Staňa v nej preverí pätica zahraničných tímov.
„Šošoni“ budú v Emirátoch od 15. do 24. januára a tam ich čaká trojica súperov. Doma potom odohrajú ešte dva duely. Na sústredení ich čaká aj FC Riga, ktorú vedie bývalý tréner Žilinčanov Adrián Guľa.
"Ide prakticky o zaužívaný harmonogram prípravy známy ešte z môjho predošlého pôsobenia u Šošonov. Som rád, že po hektickom lete budeme mať tentoraz viac priestoru na systematickú prácu – či už pri nastavovaní herných princípov, alebo budovaní kondície.
Čakajú nás kvalitní zahraniční súperi, ktorí nás preveria rôznymi futbalovými štýlmi. Teším sa aj na samotné sústredenie, ktoré už poznám a viem, čo nám môže priniesť.
Verím, že januárové obdobie nám pomôže posunúť sa ďalej, pretože v lige aj v pohári máme stále o čo bojovať,“ povedal Staňo pre klubový web.
Plán zimnej prípravy
Zraz 5. januára:
Sobota 10. januára MŠK Žilina – Gornik Zabrze
Sústredenie UAE (15. – 24. januára):
Sobota 17. januára Lech Poznaň – MŠK Žilina
Utorok 20. januára FK Yelimay - MŠK Žilina
Piatok 23. januára FC Riga – MŠK Žilina
Sobota 31. januára MŠK Žilina – SFC Opava