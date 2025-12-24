Gašparík si vybral v príprave ďalší slovenský tím. Žilina sa predstaví aj proti bývalému trénerovi

Hráči Žiliny sa radujú z gólu.
Hráči Žiliny sa radujú z gólu. (Autor: TASR)
TASR|24. dec 2025 o 12:07
Príprava na jarnú časť bude trvať zhruba mesiac.

Futbalisti MŠK Žilina si spestria zimnú prípravu aj sústredením v Spojených arabských emirátoch.

Príprava na jarnú časť bude trvať zhruba mesiac, zverencov Pavla Staňa v nej preverí pätica zahraničných tímov.

„Šošoni“ budú v Emirátoch od 15. do 24. januára a tam ich čaká trojica súperov. Doma potom odohrajú ešte dva duely. Na sústredení ich čaká aj FC Riga, ktorú vedie bývalý tréner Žilinčanov Adrián Guľa.

"Ide prakticky o zaužívaný harmonogram prípravy známy ešte z môjho predošlého pôsobenia u Šošonov. Som rád, že po hektickom lete budeme mať tentoraz viac priestoru na systematickú prácu – či už pri nastavovaní herných princípov, alebo budovaní kondície.

Čakajú nás kvalitní zahraniční súperi, ktorí nás preveria rôznymi futbalovými štýlmi. Teším sa aj na samotné sústredenie, ktoré už poznám a viem, čo nám môže priniesť.

Verím, že januárové obdobie nám pomôže posunúť sa ďalej, pretože v lige aj v pohári máme stále o čo bojovať,“ povedal Staňo pre klubový web.

Plán zimnej prípravy

Zraz 5. januára:

Sobota 10. januára MŠK Žilina – Gornik Zabrze

Sústredenie UAE (15. – 24. januára):

Sobota 17. januára Lech Poznaň – MŠK Žilina

Utorok 20. januára FK Yelimay - MŠK Žilina

Piatok 23. januára FC Riga – MŠK Žilina

Sobota 31. januára MŠK Žilina – SFC Opava

Slovensko

    dnes 12:07
