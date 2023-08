Prečo Žilina nedohrala v Európe ani jeden set? (podcast Spoza piva)

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>

BRATISLAVA. Podcast Spoza piva je tu späť, tentokrát už so svojou 36. epizódou, ktorej cieľom je opísať stav slovenských celkov a ich pôsobenie vo futbalovej Európe, pozrieť sa na zázračný Klaksvik či zhodnotiť prvé zápasy Košíc späť v najvyššej lige.

Žilina, mierne očakávane, podľahla v dvojzápase belgickému Gentu, ktorý je však každoročne účastníkom pohárových súťaží.

Mladíci spod Dubňa prehrali v dvojzápase v pomere 3:10, no môžeme kontštatovať, že určite to pre nich bola skvelá skúsenosť a škola do budúcna.