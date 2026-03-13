VIDEO: Brankár nemal najmenšiu šancu. V Nemecku padol víťazný gól z priameho kopu

Futbalisti Borussie Mönchengladbach sa tešia z gólu v zápase proti St. Pauli. (Autor: TASR/ dpa via AP)
Sportnet|13. mar 2026 o 23:00
Borussia Mönchengladbach potvrdila doma rolu favorita.

Bundesliga - 26. kolo

Mönchengladbach - St. Pauli 2:0 (1:0)

Góly: 37. Stöger, 63. Honorat

Futbalisti Borussie Mönchengladbach zvíťazili nad FC St. Pauli 2:0 v piatkovom domácom zápase 26. kola Bundesligy.

Kým pred víkendovými zápasmi figurujú na 12. mieste, hráči St. Pauli prehrali prvýkrát po troch zápasoch a naďalej sú v pásme zostupu.

VIDEO: Zostrih zo zápasu Borussia Mönchengladbach - St. Pauli 

O rozhodujúci moment zápasu sa postaral v 37. minúte Kevin Stöger, ktorý krásnou strelou z priameho kopu nedal šancu Nikolovi Vasiljmu.

Ten kapituloval aj krátko po hodine hry, keď rýchly brejk zakončil Franck Honorat. V tej chvíli bol na trávniku len približne päť minút.

