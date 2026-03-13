VIDEO: Brankár nemal najmenšiu šancu. V Nemecku padol víťazný gól z priameho kopu

Bundesliga - 26. kolo
Mönchengladbach - St. Pauli 2:0 (1:0)
Góly: 37. Stöger, 63. Honorat
Futbalisti Borussie Mönchengladbach zvíťazili nad FC St. Pauli 2:0 v piatkovom domácom zápase 26. kola Bundesligy.
Kým pred víkendovými zápasmi figurujú na 12. mieste, hráči St. Pauli prehrali prvýkrát po troch zápasoch a naďalej sú v pásme zostupu.
O rozhodujúci moment zápasu sa postaral v 37. minúte Kevin Stöger, ktorý krásnou strelou z priameho kopu nedal šancu Nikolovi Vasiljmu.
Ten kapituloval aj krátko po hodine hry, keď rýchly brejk zakončil Franck Honorat. V tej chvíli bol na trávniku len približne päť minút.