Zničil český veľkoklub a Žiline zarobil milióny. Dvojmetrový zjav mal skrytú chybu

ŽILINA. Za posledné tri mesiace predala futbalová Žilina päť hráčov (Adrián Kaprálik, Samuel Gidi, Dávid Ďuriš, Mário Sauer, Dominik Javorček) za súhrnu sumu okolo desať miliónov eur, čím sa nemôže pochváliť žiaden iný klub.
Žilina sa dnes netají svojou jasnou filozofiou. Vychovať a dobre predať. Za posledných desať rokov vyprodukovala a speňažila niekoľko mladíkov, ktorí sa dostali až na najvyššiu scénu. Z hráčov ako Milan Škriniar, Dávid Hancko, či Jakub Kiwior sa stali hráči európskej triedy.
Časy, keď Žilina vládla Slovensku a mala európske ambície sú dávno preč.
V lete 2010 sa však v žilinskom drese objavil hráč, ktorý priniesol okamžitý efekt. V kľúčových zápasoch hral ako europska hviezda.
Má dlhočizné ruky a ešte dlhšie nohy. Narodil sa na Štedrý deň a dorástol až do výšky takmer dvoch metrov.
Zjavenie, ale rýchlo zhasol.
Ihneď po príchode do MŠK Žilina pôsobil Momodou Ceesay ako zjavenie.
Nikto ho nepoznal. Po slovensky sa naučil pár slov, pomáhal si nemčinou a angličtinou.
Keď mu ostatní nerozumeli, začal trebárs tancovať a predvádzať, čo mal na mysli.
Gambijčan však ihneď upútal hlavne na ihrisku. Bol ako kométa.
Práve on mal zásadný podiel na tom, že sa Žilina dostala do hlavnej fázy Ligy majstrov. Odvtedy ubehlo presne pätnásť rokov. Dnes to pôsobí ako sci-fi.
Žilinu vtedy viedol bývalý tréner slovenskej reprezentácie Pavel Hapal, v bránke podával famózne výkony mladý Martin Dúbravka.
Zo všetkých Žilinčanov najviac žiaril Ceesay. Vysoký, silný, atletický, pohotový.
Bol ako Ibrahimovič
„Prvýkrát som ho uvidel na majstrovstvách sveta do 17 rokov v Peru, kde strelil dva góly. Okrem iného Brazílii, ktorú Gambia zdolala 3:1,“ spomínal jeho bývalý agent Rejas-Tresch.
„Najprv ma upútala jeho výška – bez pár centimetrov dva metre, to na človeka zapôsobilo. Ale ešte viac jeho výborná technika, ktorá u tak vysokých hráčov nie je obvyklá,“ tvrdil Švajčiar.
„Už v šestnástich rokoch pripomínal futbalistov ako Ibrahimovič či Adebayor,“ dodal agent.
Liga majstrov 2010/2011 – 4. predkolo
1. zápas:
Sparta Praha – MŠK Žilina 0:2 (0:0)
Góly: 51. Ceesay, 74. Oravec, ŽK: Brabec, Řepka – Ceesay, Bello, Majtán. Rozhodoval: Atkinson (Ang.), 16.000 divákov.
Sparta: Blažek – Adiaba, Brabec, Řepka, Pamič – Hoheneder – Žofčák (77. Zeman), Kucka, Vachoušek (90. Jeslínek), Lačný (68. Třešňák) – Kweuke
MŠK Žilina: Dúbravka – Guldan, Piaček, Pečalka, P. Mráz – Jež – Rilke (79. Zošák), Bello, Majtán (88. Poliaček) – Ceesay (90. Šourek), Oravec
Odveta:
MŠK Žilina - AC Sparta Praha 1:0 (1:0)
Gól: 18. Ceesay. Rozhodoval Benquerenca (Portugalsko), vypredané. ŽK: 37. Kladrubský, 40. Kucka.
Žilina: Dúbravka - Guldan, Piaček, Pečalka, Mráz - Jež - Rilke, Bello, Majtán (74. Poliaček) - Ceesay (81. Vittor), Oravec.
Sparta: Blažek - Bondoa (46. Kweuke), Hohenender, Hejda, Pamič (86. Třešňák) - Sionko (61. Kadeřábek), Kladrubský, Kucka, Krejčí - Vachoušek, Bony.
Ceesay nebol typický chlapec z chudobnej africkej rodiny. Jeho brat bol
v Gambii vplyvný diplomat. Držiteľom práv na hráča nebol žiaden klub, ale jeho agent.
„Na slovenské pomery je Mamu, ako ho voláme, nezvyčajný futbalista,“ poznamenal vtedy Dúbravka.
Práve Ceesay zostrelil pražskú Spartu v play-off o postup do skupinovej fázy Ligy majstrov. Z troch gólov Žiliny dal dva.
Nejedol, nepil
Skóroval v prvom zápase v Prahe i v odvetnom v Žiline. Oba góly boli nevšedné.
V prvom prípade sa presadil individuálne, druhý gól dal akrobaticky cez hlavu. Nožničkami.
A to ešte v tom čase dodržiaval ramadán. Cez deň nejedol, nepil a viera mu zakazovala aj žuvanie a sex.
„Keď do Žiliny prichádzal, netušil som, akého je vyznania. Sily mu dochádzajú skôr ako ostatným,“ hovoril Hapal.
VIDEO: Gól Ceesaya proti Sparte
Ceesay však proti Sparte žiaril. Z obrancov si neraz robil slalomové bránky. Aj Juraj Kucka, ktorý vtedy pôsobil v klube českého majstra, bol z neho nešťastný.
„Má veľké rozpätie nôh, perfektne si kryje loptu. Na svoju výšku je až neskutočne rýchly. A to je parádna výhoda," opisoval ho Hapal.
V Žiline bol iba na skúške
Podľa brankára Dúbravku bolo takmer nemožné zobrať mu loptu a vyhrával takmer všetky hlavičkové súboje.
„Ak bude hrať takto ďalej, v Žiline ho dlho neudržia. Zapadol fantasticky. V šatni zažartuje, na ihrisku odmaká,“ tešil sa z neho Dúbravka.
Vtedy 21-ročný Ceesay prišiel z belgického klubu Westerlo iba na skúšku, ale po pár tréningoch mala Žilina jasno.
Taký šikovný útočník dovtedy slovenský ligu nehral. Ceesay využíval mohutné telo, nemohli ho odtlačiť od lopty.
Ale prvý zápas proti Sparte takmer nestihol. Nemal vízum, preto odišiel z Gambie do Nigérie, kde malo Slovensko zastupiteľský úrad, aby si dokumenty zariadil.
MŠK Žilina v Lige majstrov (2010/2011)
2. predkolo:
Birkirkara (Malta) - MŠK Žilina 1:0
MŠK Žilina - Birkirkara 3:0 (Piaček, Lietava, Oravec)
3. predkolo:
Litex Loveč (Bul.) - MŠK Žilina 1:1 (Majtán)
MŠK Žilina - Litex Loveč 3:1 (Rilke, Oravec, Ceesay)
Play-off:
Sparta Praha (ČR) - MŠK Žilina 0:2 (Ceesay, Oravec)
MŠK Žilina - Sparta Praha 1:0 (Ceesay)
Hlavná fáza:
MŠK Žilina - FC Chelsea (Angl.) 1:4 (Oravec)
Spartak Moskva (Rus.) - MŠK Žilina 3:0
Olympique Marseille (Fr.) - MŠK Žilina 1:0
MŠK Źilina - Olympique Marseille 0:7
FC Chelsea - MŠK Žilina 2:1 (Bello)
MŠK Žilina - Spartak Moskva 1:2 (Majtán)
Objavil sa náhodou
„U nás sa objavil vlastne náhodou. Chceli sme z Trnavy získať Koneho, ale povedali, že je nepredajný. Koneho manažér nám ponúkol alternatívu. Povedal, že má ešte lepšieho. Mal pravdu, podobného hráča som nikdy netrénoval,“ vravel Hapal.
Z juniorky Grasshoppersu Zürich si Ceesaya vytiahla slávna londýnska Chelsea.
V anglickom klube však tiež pôsobil len v rezerve a po polroku odišiel do Westerlo. Tam nijako nežiaril, no zrazu sa ocitol v Žiline.
„Išli sme vtedy trošku do rizika, lebo v predošlých pôsobiskách nedával veľa gólov. Mal však dobré fyzické a rýchlostné parametre. Ihneď v prvom zápase proti Litexu Loveč bol dominantný,“ spomínal v minulosti Karol Belaník, dlhoročný športový manažér v žilinskom klube.
Priznal, že Žilina mala aj šťastie. „Najhviezdnejšie momenty kariéry mal práve v pre nás najdôležitejšom období,“ priznal Belaník.
Skrytá chyba?
Bývalý úspešný hráč i tréner Stanislav Griga vtedy tiež žasol nad jeho výkonmi.
„Nechápem, že sa nepresadil v belgickej lige. To mi hlava neberie. Stále rozmýšľam, či nemá nejakú skrytú chybu,“ čudoval sa Griga.
VIDEO: Góly MŠK Žilina
Jeho tušenie sa potvrdilo. Ceesay v Žiline zažiaril, v zápasoch proti Sparte podal výkony na úrovni svetového útočníka. Ale už ich nedokázal zopakovať.
„Keď prišiel, podával fantastické výkony a rozhodoval zápasy. Bol ako kométa, ale trošku ho trápili zdravotné problémy,“ vysvetľoval Belaník.
V zápasoch skupinovej fázy Ligy majstrov proti Chelsea, Olympique Marseille a Spartaku Moskva sa už gólovo nepresadil. Ani výkonmi nežiaril.
„Začalo ho trápiť koleno a už nebol taký nebezpečný. Jeho produktivita poklesla,“ vravel žilinský manažér. Čo sa stalo?
Už v osemnástich mal Ceesay vážne zranenie, ktorého ho vyradilo na rok aj pol.
V slovenskej lige nežiaril
„Už predtým avizoval problémy s kolenami, ktoré sa neskôr prehĺbili. Zrejme to bolo záťažou, opakovanou náročnosťou. A to boli asi hlavné dôvody, prečo jeho kariéra nebola úspešnejšia. Aj preto sa nepodarilo z neho vydolovať potenciál, ktorý v ňom bol,“ myslí si Belaník.
Kým v štyroch zápasoch kvalifikácie Ligy majstrov dal tri góly, v slovenskej lige sa v sezóne 2010/11 trápil. V 26 zápasoch skóroval iba dvakrát.
V ďalších dvoch sezónach strelil spolu len osem ligových gólov.
Sparta sa ho snažila získať v januári 2011, ale predĺžil zmluvu so Žilinou.
"Viem, že o mňa mala záujem Sparta. Navyše česká liga je kvalitatívne na vyššej úrovni ako slovenská. Ale uprednostnil som osobné šťastie pred lepšími podmienkami. Keď je človek spokojný, lepšie sa mu pracuje. Preto som nevidel dôvod zo Žiliny odchádzať," dodal Ceesay.
Na začiatku roka 2013 odišiel zo Žiliny do kazašského Kajratu Almaty, ktorý vtedy trénoval Vladimír Weiss.
Vrátil sa do Žiliny
Ceesay ožil, v tom istom roku strelil dvanásť gólov a bol najlepším strelcom tímu. Fanúšikovia Kajratu ho zvolili za hráča roka.
„Kluby ho sledovali, bola radosť sa naňho pozerať. Ale potom to s ním šlo pozvoľna dole. Vlado Weiss v ňom tiež videl potenciál, chcel dať impulz do jeho kariéry. Opakované zdravotné problémy však Ceesaya neustále zrážali," pokračoval Belaník.
Za Kajrat strelil Ceesay v 46 zápasoch celkovo 18 gólov.
„V Kajrate zanechal Mimo vynikajúcu stopu, ale ťažko sa zranil,“ opisuje pre Sportnet jeho bývalý spoluhráč Miloš Lačný.
„Na začiatku pôsobenia v Kajrate sa zranil a chýbal takmer rok, ale aj tak nastrieľal veľa gólov,“ spomínal Ľubomír Michalík, ktorý tiež pôsobil v tom čase v Almaty.
V roku 2016 sa Ceesay do Žiliny na krátky čas ešte vrátil.
„Skúsili sme ho reštartovať, ale už to nebolo ono. V Žiline bol veľmi populárny, fanúšikovia s radosťou prijali jeho návrat, ale už to nešlo,“ naznačil Belaník.
Športový riaditeľ
Za reprezentáciu Gambie odohral Ceesay šestnásť zápasov a dal šesť gólov. Skúšal to v izraelskom klube Maccabi Netanya i vo fínskom PS Kemi.
Ďalšie roky strávil opäť v kazašskej lige v dresoch Irtyš Pavlodar a FK Kyzylžar.
Posledný zápas tam odohral 31. októbra 2020, strelecky sa trápil. V sezóne 2021/22 pôsobil v gambijskej lige v klube Marimoo. Čo je s ním dnes?
„Je to moj blízky kamarát . Tento rok som ho bol dvakrát navštíviť v rodnej Gambii.
Momentálne je športovým riaditeľom v klube Fortune FC v Gambii a má vlastnú akadémiu. V Žiline každopádne zanechal obrovskú stopu a nielen tam,“ uzavrel Michalík.