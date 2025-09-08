Slováci pokračujú v kvalifikácii v Moldavsku. Kentoš: Musíme zlepšiť súčinnosť

SENEC. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov chce nadviazať na vydarený vstup do kvalifikácie ME 2027.
Mužstvo trénera Jaroslava Kentoša čaká v utorok od 18.00 h v moldavskom Nisporeni duel proti domácemu výberu. Podľa hlavného kormidelníka „sokolíkov“ bolo víťazstvo nad Andorrou (3:0) dobrou prípravou na duel s Moldavcami.
Kentošov výber absolvoval proti Andorre premiéru v prakticky novom zložení. Bol to prvý duel po odchode hráčov narodených v rokoch 2002 a 2003.
Kapitánsku pásku mal Mário Sauer, stredopoliar francúzskeho FC Toulouse. Výsledok zápasu síce znie presvedčivo, no jeho väčšinu viedli domáci len o gól po penalte Adama Grigera.
„Sokolíci“ sa stretli s Moldavskom v minuloročnej príprave na domáci európsky šampionát. Na ihrisku v Senci podľahli outsiderovi 0:1. Kentoš vtedy rok pred záverečným turnajom po stretnutí s Moldavskom uviedol, že jeho tím urobil krok späť oproti predošlému zrazu, v ktorom zdolal favorizované Španielsko (2:0).
Moldavsko - Slovensko (kvalifikácia EURO U21 2027)
utorok 9. septembra, o 18.00 h
predpokladané zostavy:
Moldavsko: Dumenco - Forov, Gospodinov, Dijinari, Gherasimencov - Bitca, Pascaluta, Costin - Lupan, Botan, Rotaru
Slovensko: Hrdina - Pávek, Jakubko, Mielke, Riznič - Blaško, Gidi, M. Sauer - F. Kóša, Griger, Marcelli
/Nisporeni, rozhodcovia: Muller - Morim, Da Silva (všetci Lux.)/
Duel s Andorrou poslúžil ako odrazový mostík do kvalifikácie, slovenskí mladíci to budú chcieť potvrdiť plným bodovým ziskom proti ďalšiemu papierovo slabšiemu súperovi v kvalifikačnej D-skupine.
„Myslím si, že to bola veľmi dobrá príprava na tento zápas s Moldavskom. Mali sme s nimi skúsenosť pred rokom. Hrajú veľmi dobrý, organizovaný a hlboký blok. Bude ho potrebné prekonávať a my musíme zlepšiť súčinnosť. Bolo to pre nás veľmi poučné,“ uviedol Kentoš pre TASR.
Zápas povedú rozhodcovia z Luxemburska. Ako hlavný bude viesť duel Jeremy Muller, na čiarach mu budú asistovať Rafael Morim a Joaquim Da Silva.
Slovensko čakajú v rámci skupiny ešte zápasy proti Írsku, Kazachstanu a Anglicku. Priamo na záverečný turnaj postúpia deviati víťazi skupín a najlepšie družstvo z tabuľky druhých tímov.
V tej bude celkovo deväť reprezentácii, z ktorých osem zabojuje v baráži o zvyšné štyri miestenky.