Salah skritizoval UEFU pre smrť Palestínčana. Môžete nám povedať, ako zomrel, kde a prečo, pýta sa

BRATISLAVA. Útočník Liverpoolu Mohamed Salah v sobotu skritizoval poctu UEFA zosnulému Suleimanovi Al-Obeidovi, známemu ako „palestínsky Pelé“, po tom, čo riadiaci orgán európskeho futbalu vo svojom vyhlásení neuviedol okolnosti jeho smrti tento týždeň.
Palestínska futbalová asociácia uviedla, že štyridsaťjedenročného Al-Obeidu v stredu zabil izraelský útok, ktorý zasiahol civilistov čakajúcich na humanitárnu pomoc v južnej časti Pásma Gazy.
V krátkom príspevku na sociálnej sieti X označila UEFA bývalého člena národného tímu za „talent, ktorý dal nádej nespočetnému množstvu detí, a to aj v tých najtemnejších časoch“.
Salah reagoval: „Môžete nám povedať, ako zomrel, kde a prečo?“
UEFA sa bezprostredne nevyjadrila.
Jedna z najväčších hviezd Premier League, tridsaťtriročný Egypťan Salah, sa už predtým zasadzoval za umožnenie vstupu humanitárnej pomoci do Gazy počas takmer dvojročného konfliktu.
Palestínska futbalová asociácia neskôr zverejnila na svojej facebookovej stránke vyhlásenie, ktoré pripísala prezidentovi UEFA Aleksandrovi Čeferinovi. V ňom Al-Obeidu označil za „dôkaz radosti, ktorá môže rozkvitnúť v srdciach ľudí napriek utrpeniu“.
„Dal svoj talent a oddanosť deťom v Gaze a dal ich snom nádej rozkvitnúť napriek utrpeniu,“ uvádza sa vo vyhlásení.
„Jeho smrť je veľkou stratou pre svet futbalu a pre všetkých, ktorí si uvedomujú silu športu spájať ľudí.“
PFA v sobotu uviedla, že od októbra 2023 v konflikte Izrael-Hamas zomrelo 325 hráčov, trénerov, funkcionárov, rozhodcov a členov klubových rád z palestínskej futbalovej komunity.
Vojna sa začala po tom, čo dominantné palestínske militantné hnutie Hamas 7. októbra 2023 uskutočnilo cezhraničný útok na juh Izraela, pri ktorom podľa izraelských úradov zahynulo približne 1 200 ľudí a viac než 250 bolo odvedených ako rukojemníci.
Následná izraelská letecká a pozemná kampaň zrovnala so zemou celé štvrte v Gaze, vyhnala väčšinu z 2,3 milióna obyvateľov a podľa OSN priviedla enklávu na pokraj hladomoru.
Podľa OSN bolo od spustenia systému Gaza Humanitarian Foundation, americko-izraelského systému distribúcie pomoci, koncom mája zabitých v blízkosti miest distribúcie pomoci a konvojov viac než 1 000 ľudí.