Tragédia vo Švédsku. Mladého brankára postrelili na ulici, zraneniam podľahol

Len 20-ročný švédsky brankár tímu BK Forward v nižšej súťaži Hugo Mosshagen bol zastrelený v obytnej štvrti západne od Örebra.
Po príchode polície a zdravotníkov našli mladého futbalistu vážne zraneného, no krátko nato zomrel v nemocnici. Hlavnou hypotézou švédskych úradov je, že skutočným cieľom vraha bol niekto iný - ten, kto gólmana sprevádzal.
Zatiaľ nikoho nezatkli a zhromažďujú sa dôkazy. Vylúčili akúkoľvek možnosť pomsty a prepojenie medzi brankárom a gangmi alebo kriminálnou činnosťou. Analyzuje sa veľké množstvo záznamov z bezpečnostných kamier v oblasti.
Joakim Gunnarsson, Hugov otec, povedal, že "jeho veľkým snom bolo stať sa profesionálnym futbalistom. Venoval tomu všetok svoj čas a tento rok mal byť jeho."
"Je to obrovská prázdnota. V jednej sekunde cítite hnev a v ďalšej smútok, pretože ste stratili jedno zo svojich detí úplne zbytočným a absurdným spôsobom," dodal.
"Smútime za veľmi skvelým a talentovaným brankárom, cenným spoluhráčom a priateľom. Na spomienkovej bohoslužbe v kostole boli zapálené sviečky a v klube visel jeho brankársky dres a rukavice, obklopené obrázkami, sviečkami a kvetmi.
Keď sa zotmelo, spoluhráči išli zapáliť poslednú sviečku večera, v snahe zahnať tmu preč, aj keď žiadne svetlo nemôže nahradiť to, čo zhaslo," uviedol klub BK Forward na sociálnej sieti.
"To, čo sa stalo, sa nás všetkých hlboko dotýka. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a prejavili svoju podporu – klubom, manažérom, hráčom, priateľom a rodičom. Myslíme na teba srdečne. Odpočívaj v pokoji, Hugo," doplnil celok vo vyjadrení.