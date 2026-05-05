Dráma na tréningu Santosu. Neymar mal po derby udrieť syna bývalého útočníka

Brazílsky futbalista Neymar mal konflikt na tréningu tímu FC Santos so synom bývalého útočníka Robinha. Stalo sa tak iba deň po remíze 1:1 v derby proti Palmeirasu.
Bývalej hviezde PSG či FC Barcelona sa nepáčilo, že mladík dribloval a požiadal ho, aby "sa upokojil".
Po napomenutí veterána sa obaja začali hádať, čo vyústilo do strkanice. Najmenej jedna osoba bola svedkom toho, ako Neymar udrel Robinha mladšieho a podrazil mu nohy. Informoval o tom web ge.globo.com.
Často zranený útočník sa s mladým hráčom porozprával, ospravedlnil sa za svoje impulzívne správanie a klub považoval záležitosť za uzavretú. Lenže Robinho mladší začal riešenie situácie.
Právnici požadujú konanie v súvislosti s incidentom, v ktorom padli až tri obvinenia na Neymara. Žiada sa tiež stretnutie s klubom, aby prediskutovali ukončenie zmluvy z dôvodu "nedostatku minimálnych bezpečnostných podmienok".
Podľa Robinha mladšieho ho hviezdny futbalista urážal, nadával mu, podrazil ho a "dal mu prudkú facku". Do 48 hodín musí FC Santos začať interné vyšetrovanie, poskytnúť zábery z tréningu, vydať vyhlásenie týkajúce sa prijatých opatrení a naplánovať stretnutie na prerokovanie možného ukončenia zmluvy.
V oznámení obhajoba uvádza, že ak klub nevyhovie žiadostiam, prípad by predstavoval "porušenie zmluvnej dôvery" a "záväzku k bezpečnosti na pracovisku".
Ak sa to neuskutoční do stanoveného limitu, zástupcovia mladíka sľúbili, že okamžite podniknú príslušné právne kroky. Okrem ukončenia zmluvy aj nároky za odškodnenie za morálnu a materiálnu ujmu.
"Santos FC informuje, že na príkaz prezidenta bol okamžite po incidente začatý interný proces vyšetrovania s cieľom analyzovať situáciu, do ktorej boli zapojení športovci Neymar a Robson de Souza Jr. (Robinho) počas tréningu 3. mája v tréningovom centre Rei Pelé. Za vedenie vyšetrovania je zodpovedné právne oddelenie klubu," uviedol klub.
Obaja hráči cestovali s tímom do Paraguaja, kde si FC Santos zmeria sily s tímom Recoleta FC v D-skupine Juhoamerického pohára (Copa Sudamericana).