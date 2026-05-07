Brazílsky brankár sa odpútal od legendy. Podarilo sa mu to po 29 sezónach v profi futbale

SITA|7. máj 2026 o 13:20
V juhoamerickej futbalovej súťaži Copa Libertadores odchytal už 114 duelov.

Brazílsky futbalový brankár Fábio, už 45-ročný veterán z klubu Fluminense z Ria de Janeiro, stanovil v zápase Copa Libertadores nový rekord.

V stredu absolvoval svoj už 114. zápas v tejto prestížnej juhoamerickej klubovej súťaži, čím sa na čele štatistiky odpútal od niekdajšieho brankára Evera Huga Almeidu.

Brazílčan stanovil nový rekord v počte súťažných štartov v mužskom futbale už v auguste 2025, keď odchytal svoj 1391. zápas, čím prekonal anglického brankára Petra Shiltona.

Fábio bol kapitán Fluminense v stredajšom súboji proti argentínskemu tímu Independiente Rivadavia, ktorý sa skončil nerozhodne 1:1. Gól v nadstavenom čase strelil John Kennedy, čím zabezpečil Brazílčanom cenný bod.

Pre Fábia je toto už 13. sezóna v Copa Libertadores. Predtým pôsobil v tímoch Vasco da Gama a Cruzeiro, v roku 2023 získal trofej s Fluminense.

Rekord Evera Huga Almeidu, ktorý mal doterajší najvyšší počet štartov, platil od roku 1990.

Fábio začal profesionálnu kariéru v roku 1997 a do Copa Libertadores sa prvýkrát zapojil v roku 2001.

Jeho profesionálna kariéra trvá už 29 sezón, čo je viac než niektorí jeho súčasní spoluhráči žijú.

