Brazílsky brankár sa odpútal od legendy. Podarilo sa mu to po 29 sezónach v profi futbale

Brazílsky futbalový brankár Fábio, už 45-ročný veterán z klubu Fluminense z Ria de Janeiro, stanovil v zápase Copa Libertadores nový rekord.
V stredu absolvoval svoj už 114. zápas v tejto prestížnej juhoamerickej klubovej súťaži, čím sa na čele štatistiky odpútal od niekdajšieho brankára Evera Huga Almeidu.
Brazílčan stanovil nový rekord v počte súťažných štartov v mužskom futbale už v auguste 2025, keď odchytal svoj 1391. zápas, čím prekonal anglického brankára Petra Shiltona.
Fábio bol kapitán Fluminense v stredajšom súboji proti argentínskemu tímu Independiente Rivadavia, ktorý sa skončil nerozhodne 1:1. Gól v nadstavenom čase strelil John Kennedy, čím zabezpečil Brazílčanom cenný bod.
Pre Fábia je toto už 13. sezóna v Copa Libertadores. Predtým pôsobil v tímoch Vasco da Gama a Cruzeiro, v roku 2023 získal trofej s Fluminense.
Rekord Evera Huga Almeidu, ktorý mal doterajší najvyšší počet štartov, platil od roku 1990.
Fábio začal profesionálnu kariéru v roku 1997 a do Copa Libertadores sa prvýkrát zapojil v roku 2001.
Jeho profesionálna kariéra trvá už 29 sezón, čo je viac než niektorí jeho súčasní spoluhráči žijú.