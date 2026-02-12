Nastúpil na zápas číslo 653. Nestarnúci Milner vyrovnal rekord Premier League

Anglický stredopoliar Brightonu James Milner nastúpil v stredu na svoj 653. zápas v Premier League a vyrovnal tak rekord súťaže.
Rovnaký počet stretnutí má na konte jeho krajan Gareth Barry, bývalý hráč Aston Villy či Manchestru City.
Milner nahradil počas prvého polčasu na ihrisku Carlosa Balebu, ktorý videl už v druhej minúte duelu 26. kola proti Aston Ville žltú kartu.
„Čajky“ napokon prehrali 0:1 po vlastnom góle stredopoliara Jacka Hinshelwooda z 86. minúty.
Zo všetkých duelov, na ktoré nastúpil, hral v 435 od začiatku a do 218 sa zapojil ako náhradník.
Štyridsaťročný Milner debutoval v najvyššej súťaži v drese Leedsu United. Od roku 2002 si zahral aj za Newcastle, Aston Villu, Manchester City či Liverpool. So „Citizens“ (2011/2012, 2013/14) a aj s Liverpoolom (2019/2020) sa tešil z titulu.
Najbližší ligový zápas, v ktorom Milner môže tento rekord prekonať, čaká zverencov Fabiana Hürzelera na pôde Brentfordu.