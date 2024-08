Škriniar zostal prekvapený. Chcem zostať v Paríži, vravel. Saudská Arábia je riešením

BRATISLAVA. Keď v roku 2021 získal Milan Škriniar s Interom Miláno Scudetto, potvrdil, že patrí medzi najlepších obrancov v Európe.

Už v tom čase sa po prvýkrát v médiách objavil záujem PSG o jeho služby. Taliani však požadovali za slovenského futbalistu astronomickú sumu.

Parížania posielali do Milána ponuky od 50 do 70 miliónov eur. No ani raz neuspeli.

Museli si počkať na to, kým Škriniarovi vyprší zmluva v talianskom veľkoklube. V januári 2023 tak podpísal vysnívaný kontrakt s Parížom St. Germain.