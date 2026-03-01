Prezident Marseille sa rozhodol odstúpiť. Reagoval na plánované zmeny majiteľa

TASR|1. mar 2026 o 11:26
Nahradí ho Alban Juster.

Prezident futbalového klubu Marseille Pablo Longoria odišiel zo svojej funkcie len dva týždne po odchode trénera Roberta de Zerbiho.

Tridsaťdeväťročný Španiel sa pre tento krok rozhodol po oznámení majiteľa Franka McCourta o plánovaných zmenách vo vedení francúzskeho veľkoklubu.

Podľa agentúry AFP plánoval v tíme skončiť aj športový riaditeľ Medhi Benatia, no bývalý reprezentant Maroka sa rozhodol zostať v štruktúrach Marseille do konca sezóny.

Longoriu nahradí vo funkcii tridsaťšesťročný Alban Juster.

    Prezident Marseille sa rozhodol odstúpiť. Reagoval na plánované zmeny majiteľa
    1. mar 2026
