Z chvály legiend na lavičku. Ciele PSG sa točia okolo Škriniara, je odsúdený na odchod

Takisto klubové legendy Alain Roche: „Pri získavaní lopty príliš neriskuje. Je to dôkaz inteligencie, hrať podľa svojich kvalít.” A Éric Rabesandratana, ďalší bývalý skvelý obranca Parížanov: „Je to vojak a to v tíme potrebujete. Dobre bráni. Hrá za kolektív a to PSG hľadalo.”