Získal bronz na ME 1960. Niektorí hráči nemali v reprezentácii čo robiť, spomína Dolinský

Bronzový medailista z prvých ME 1960 vstúpil do Siene slávy SFZ.

MILAN DOLINSKÝ (89) hrával za Slovan Bratislava, Tankistu Praha, no najväčší úspech dosiahol s ČH Bratislava, s ktorou v sezóne 1958/59 vyhral majstrovský titul.

Úprimne poviem, že som to nečakal. Pretože roky utekajú, za chvíľu mám deväťdesiat. Som preto šťastný.

S akými pocitmi ste prijali uvedenie do Siene slávy slovenského futbalu?

Závidím im trávniky. Keď pustím televízor, v hocijakom meste je to krása, zatiaľ čo majster Československa Hradec Králové hral za našich čias na škvare. Dodnes mám z nej šrámy a jazvy.

Aj preto som dnes už len televízny pozorovateľ a snažím sa žiť z toho, čo vidím. Fandím súčasnému športu, dnešným futbalistom, ktorí majú oveľa lepšie podmienky ako my.

Veľmi ma bolí koleno. Mám s ním dlhodobé problémy, raz je to horšie a raz lepšie. Vek už človek neoklame.

Naučil som sa po švédsky a hral som aj futbal. Škoda len, že je to ťažká reč, dnes už viem len zopár pesničiek.

Mal som desať rokov. Bola to akcia Československého Červeného kríža a trvala jeden rok. Vo Švédsku si ma vyzdvihla rodina a rok som tam žil.

V lige ste debutovali ako 18-ročný v drese košickej Lokomotívy, ale ešte v tej istej sezóne ste hrali za Slovan na Tehelnom poli. Ako si vás vyhliadli?

Rodičia sa presťahovali z Košíc do Bratislavy a ja som išiel s nimi. Pol roka som ešte dohral v Košiciach, kde som získal tretí titul majstra Československa s dorastom a potom som už išiel do hlavného mesta.

Prečo ste dostali prezývku "Lízatko"?

Začal ma tak volať tréner Jim Šťastný, ale dodnes neviem prečo.

Zlom v kariére znamenala pre vás vojenčina. Začali ste v klube Tankista Praha, ale ocitli ste sa v ČH Bratislava. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, čo by bolo, keby ste zostali v Slovane, alebo by ste pokračovali v Česku?

U tankistov som narukoval a rok som tam pôsobil. Potom ma však vymenili do Červenej hviezdy. Chvíľu mi to bolo ľúto, že som odišiel z klubu, ktorý si ma vybral. Ale nakoniec som to prijal.