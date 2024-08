Michalovčanom VAR zatiaľ nepraje, s bezzubou Trnavou mali vyhrať

Pred zápasom by sme možno bod brali, po zápase sme trochu smutní. Ale ideme ďalej. Ak budú chlapci takto pracovať, tak verím, že tie výsledky prídu. Dnes im naozaj nemám čo vyčítať, išli za víťazstvom, dreli, makali a robili to, čo sme si povedali.

Svojim zverencom nemal čo vyčítať ani tréner Anton Šoltis. „Chceli sme využiť nahustený program Trnavy a myslím si, že sme ho využili dokonale. Celý zápas sme boli lepším tímom a tak nejako sme si to predstavovali. Mali sme tam viacero gólových situácií, ale zarezala nás efektivita. To nám je asi najviac ľúto.

K nulám vzadu musia pridať góly vpredu

Michalovčania tak aj v druhom zápase nového ročníka dosiahli bezgólovú remízu, čo teší Marcina aj Šoltisa najmä z pohľadu obrannej hry.

„Defenzíva je na veľmi dobrej úrovni, ale aj v ofenzíve sme predviedli niekoľko slušných akcií a kombinácií. Je len otázkou času, kedy dáme nejaké góly a potom určite budú aj rýchlejšie pribúdať body,“ verí Marcin.

Nadviazal naňho aj tréner Šoltis: „Defenzíva je v poriadku, v celom zápase to bolo veľmi dobré až na tie dve situácie ku koncu zápasu, kde nám už trochu došla šťava. Ale my chceme zápasy vyhrávať a potrebujeme góly hlavne dávať. Verím, že to v ďalších zápasoch to bude lepšie.“

VIDEO: Tréneri Michal Gašparík a Anton Šoltis reagujú po zápase