Trojgólová michalovská smršť sfúkla Ružomberok za deväť minút. Marcin: Bláznivý zápas

V tom čase by sa medzi necelými ôsmimi stovkami fanúšikov na štadióne určite nenašlo veľa takých, ktorí verili vo víťazstvo svojich.

Ich druhý gól nás zdravo naštartoval a začali sa diať veci. Zmenili sme v druhom polčase systém, tréner zasiahol striedaniami do zostavy a zjavne to pomohlo.

Cez polčas som to chlapcom aj vyčítal. Chcel som, aby sa uvoľnili, začali viac behať, viac si verili,“ začal hodnotenie zápasu Šoltis, ktorému vyšli polčasové striedania, keď na ihrisko poslal dvoch nových hráčov – Artura Musáka a Issu Adekunleho:

„Vstup do zápasu sme mali katastrofálny. Dobre nás zatvárali veľmi dobre organizovanou defenzívou. Nevedeli sme sa absolútne presadiť. Bolo to z našej strany statické. Hrali sme so strachom a obavami.

Ako priznal tréner Anton Šoltis, zverencov na to pred zápasom upozorňovali aj pripravovali.

Od postupu do najvyššej súťaže pred necelými desiatimi rokmi s ním Michalovčania aj s tým sobotňajším odohrali 30 zápasov a dosiahli len tretie víťazstvo.

V druhom polčase do toho chlapci dali viac srdca, viac emócie a viac túžby a zaslúžene boli odmenení.“

Prišla fantastická desaťminútovka, ktorá zápas otočila a potom sme si to už postrážili.

Ale ukázalo sa, čo znamená vo futbale hlava. Hlava nám začala fungovať po našom prvom góle a videl som na mužstve, že si viac verí a že to začína fungovať a mohol by sa nám podariť obrat.

„Paradoxne sme vyšli na ihrisko a súper nám dal hneď na dva nula. Vtedy už málokto veril, že to napokon skončí takto.

Alexandros Kyziridis oslavuje gól do siete MFK Ružomberok. (Autor: Facebook MFK Zemplín Michalovce)

Michalovčanov ešte do konca jesene čakajú dva zápasy, doma s Komárnom a jeseň uzavrú na ihrisku Trenčína.

Sám som zvedavý ako to mužstvo bude pracovať, keď je vyššie, lebo vtedy sa na vás aj súperi viac pripravujú. Chlapci musia ešte v posledných dvoch zápasoch ukázať, že na to máme a sme konkurencie schopný tím, ktorý zvláda ťažké zápasy.“

Na neho nadviazal aj tréner Šoltis: „Sme vo výbornej forme, dostali sme sa na nejakú víťaznú vlnu a potrebujeme sa na nej udržať až do konca jesene. Určite nás to posúva ďalej.

„Dúfam, že našu formu nezakríkneme. V lete to s nami nevyzeralo ružovo, všetci nás pasovali do úlohy prvého vypadávajúceho a teraz celej súťaži dokazujeme, že sme konkurencieschopní a vieme zahrať vyrovnaný zápas s každým a byť dokonca lepší ako súperi,“ poznamenal Marcin.

„Ťažko sa to hodnotí. Zápas sa pre nás vyvíjal dobre, začali sme tak ako sme chceli, z dobrej defenzívy.

Ružomberčania by určite najradšej čo najskôr zabudli na to, čo sa im v Michalovciach stalo.

„Tabuľka je veľmi tesná, každý bod bude dôležitý. Potrebujeme toto víťazstvo potvrdiť o týždeň doma s Komárnom a mali by sme veľmi pekné vyhliadky pred zimnou prestávkou.

Podľa neho neprišlo po druhom góle uspokojenie: „Skôr chvíľková strata koncentrácie a súper to potrestal. Liga je vyrovnaná, nedá sa pozerať na to, kto ako stojí v tabuľke. Proti každému súperovi musíme byť koncentrovaní celý zápas.

„Po dobre rozohranom začiatku prvého aj druhého polčasu to výsledkovo vyzeralo veľmi nádejne, ale potom prišiel kolaps v podobe prvého gólu domácich. Potrestali nás za naše zbytočné veci.

Trénerovi Radimovi Kučerovi nevyšiel ani druhý zápas v novom pôsobisku a na prvé body so svojim novým tímom stále čaká.

Za to, čo Ružomberčania predviedli v poslednej polhodine si podľa Kučeru bodovať nezaslúžili: „Paradoxne náš druhý gól nás akoby uspal. Pri vedení dva nula by sme už zápas mali vedieť dohrať.

Ale prišla trojgólová desaťminútovka domácich a potom sme až do konca pôsobili veľmi zle, defenzíva bola úplne žalostná. Všade sme boli neskoro.

Prehrávali sme o gól, stalo sa, hoci by sa nemalo. Ale stále sa tým dalo niečo robiť. Ale my sme sa úplne zosypali a nemali sme nárok a mohlo to byť ešte ďaleko horšie.

Zápas sa hrá 90 minút, my sme ho hrali asi do 55. maximálne 60. minúty a za to, sme si body nezaslúžili.“

Ružomberčania sa po dvoch prehrách prepadli až na deviate miesto tabuľky. Na jeseň ich ešte čaká domáci duel s Trnavou a derby v Podbrezovej.

„Tento zápas sme mali vo vlastných rukách, mali sme ho zvládnuť. Musíme z tých posledných dvoch zápasov jesene vyťažiť čo najviac,“ zdôraznil Chrien pred vyvrcholením jesennej časti ligy.