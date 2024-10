Východniarske derby ovládli Michalovce. Odpichli sa z posledného miesta

Anton Šoltis, tréner MFK Zemplín Michalovce: "Bol to kvalitný zápas, hoci na ťažkom teréne. Videli sme kvalitné stretnutie, hralo sa hore-dole. Bolo to plné zvratov a emócií. Veľmi sme chceli zvíťaziť, tá túžba bola veľká. Začiatok druhého polčasu nás nezastihol v optimálnej pohode, prepadávali sme. Súper sa dostal do vedenia a mal aj ďalšiu stopercentnú príležitosť. Keď sme vyrovnali na 2:2, tak som už veril, že by sme to mohli zvládnuť. Verím, že sa k nám prikloní šťastie a hráči si začnú viac veriť, keďže najmä v prvom polčase sme si neverili. Je to pre nás prvé domáce víťazstvo po piatich mesiacoch a verím, že nás nakopne."