Východ čaká derby o všetko. Michalovce nabudil premiérový gól tínedžera

„Pred rokom sme boli pod oveľa väčším tlakom, hlavne psychickým. Vnímame to normálne ako každý jeden zápas. Znova nám stačí remíza, ale takto sa hrá najťažšie. Pôjdeme aj do Košíc hrať tak ako doma, odvážne a verím, že sa nám to podarí a bude to taký malý úspech pre Michalovce,“ hovorí kapitán Matúš Marcin, jeden z tých, ktorí si v michalovskom drese zopakujú derby o všetko.

Vlani to lepšie zvládli Košičania, ktorí sa po víťazstve 2:0 tešili zo záchrany v lige. Michalovčania to chcú v tomto roku uhrať oveľa lepšie a svorne tvrdia, že do Košíc si pôjdu po víťazstvo.

Už v prvom polčase to skúšal spoza šestnástky tesne nad bránku hostí, pri góle vyslal prízemnú strelu, ktorú síce brankár hostí Ivan Rehák vystihol, ale zasiahol tak nešťastne, že lopta prepadla do siete.

„Dlho som čakal ten gól, padol vo veľmi dôležitom zápase a o to som radšej. Bolo to aj so šťastím, ktoré sa k nám priklonilo. Ale myslím si, že sme si ten gól dať zaslúžili. Aj taký je futbal,“ opísal svoj premiérový gól v seniorskom futbale veľký talent michalovského futbalu s maďarským štátnym občianstvom.

Aj Musák neskrýval po prvom jarnom víťazstve odhodlanie pred rozhodujúcim zápasom v Košiciach: „Určite to bude zaujímavý zápas. Nepôjdeme tam remizovať, pôjdeme tam vyhrať a urobíme všetko pre to, aby sme boli v hornej šestke.“

Banskobystrický boj o holý život

V opačnej situácii ako Michalovčania sú Banskobystričania. V Michalovciach prehrali šiestykrát v rade a v tabuľke sa prepadli na poslednú priečku s jednobodovým mankom. Pozitívom je, že po dvoch štvorgólových prehrách s Trnavou a Košicami, tento krát inkasovali len jeden gól.

„Mierne zlepšenie bolo v tom, že sme dnes až do gólu stáli v defenzíve na celkom pevných nohách. Po góle sme to museli viac otvoriť, z čoho vznikali diery v defenzíve a súper tam mal veľa šancí na to, aby zápas definitívne zatvoril.

Ale stále nám nefunguje ofenzíva, nevypracovali sme si žiadnu šancu a nevedeli sme si pomôcť ani štandardnými situáciami. Prehrali sme ďalší zápas, musíme robiť ďalej,“ hodnotil tréner Martin Poljovka.

Podľa skúseného Borisa Godála je na tom mužstvo Banskej Bystrice veľmi zle, aj z pohľadu defenzívy aj z pohľadu ofenzívy: „Aj v tomto zápase sme mohli inkasovať viac, dvakrát sme tam vykopávali či hlavičkovali z bránkovej čiary. Dostávame veľa gólov, málo ich dávame.

Potrebujem sa z toho nejako vykopať my hráči, ktorí sme na tom ihrisku. Ideme hrať spodnú šestku a ideme hrať o holý život. Musíme do toho ísť so srdcom, oduševnene, zaťať zuby a jednoducho to zlomiť. Nikto nechce, aby táto situácia pokračovala.“