Tréner Žiliny Ščasný: Ligovú tabuľku vôbec nesledujem. Javorčeka mi bolo až ľúto

Viacerí futbaloví experti už potichučky hovoria, že vzhľadom na vyťaženosť obhajcu titulu v Lige majstrov, sa môže Žilina štylizovať minimálne do pozície „prenasledovateľa belasých“.

„Takto sa na to nepozerám. Ak mám byť úprimný, tak poviem, že vôbec nesledujem tabuľku. Prioritou je zakaždým čo najlepšia príprava na nasledujúci zápas.

Viem, že to vyznieva ako klišé, ale takto to aktuálne máme postavené. Odštartovali sme naozaj dobre, ale stačí si spomenúť aké to bolo vlani v Trenčíne.

Aj vtedy sa písalo, že sa vracia starý dobrý Trenčín a napokon to výsledkové tempo neudržali a prepadli sa v tabuľke nižšie.

Súťaž je dlhá, možno aj my máme pred sebou nejakú krízu. Musíme však pracovať tak, aby sme na to dokázali zareagovať“ povedal Ščasný pre SITA.