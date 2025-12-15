Ľudia uverili, že ideme hrať o titul. Ščasný je prekvapený, že ho z Trnavy vyhodili

Po odchode Michala Gašparíka do Poľska bol Michal Ščasný pre vedenie Spartaka prvou voľbou.

Bývalý tréner Spartaka Trnava Michal Ščasný prehovoril o konci na lavičke "bílych andelov". Nahradil ho niekdajší reprezentant Martin Škrtel, ktorý priviedol svoj tím k trom triumfom a jednej prehre.

Po odchode Michala Gašparíka do Poľska bol Ščasný pre vedenie Spartaka prvou voľbou. "To, že sme hrali na začiatku atraktívne a boli sme aj efektívni, mi uškodilo. Veľa ľudí akoby začalo veriť, že ideme hrať o titul," priznal v rozhovore pre web my.sme.sk 47-ročný rodák z Prahy.

"Chcem uviesť veci na správnu mieru. Najskôr som nechcel komentovať svoj koniec v klube, hoci sklamanie bolo obrovské. Nechcel som sa púšťať do debát, zatvoril som sa sám do seba. Po sklamaní prišiel poriadny hnev.

Je to však futbalový život. To, že budú v Trnave tlaky, som očakával, keďže som tam už trénoval. Z môjho konca som bol prekvapený a šokovaný," prezradil Ščasný.

Klub vo vyjadrení napísal, že to bolo na základe dohody oboch strán, čo kouč rázne poprel. "Bolo to celé zvláštne. K odvolaniu neprišlo ihneď po zápase s Prešovom, ale bola tam reprezentačná pauza.

Celý týždeň sme trénovali, cez víkend mali voľno, v pondelok a utorok sme sedeli s hráčmi, mali pohovory. So slovenskými a českými futbalistami sme mali pozitívnu debatu. Aj s legionármi sme si určité veci vysvetlili. Energia na tréningoch bola fantastická," pokračoval.

Potom mu prišiel telefonát od Škrtela, aby sa dostavil na štadión. Tam mu spolu s prezidentom klubu Petrom Machom oznámili koniec na lavičke.

"Dôvody, ktoré mi povedali, absolútne neberiem. Prvým boli nedostatočné výkony, ktoré neboli ako v úvode sezóny. Prišlo však trinásť nových hráčov, prebudovával sa káder, spôsob hry, čo nie je jednoduché.

Keď chcete hrať atraktívny futbal, vyžaduje si to čas. Určite viac ako trinásť zápasov. V niektorých dueloch sme to ukázali, prišli aj stretnutia, keď nám to súper zatvoril a s hlbším blokom sme mali problémy.

Nehrali sme dobre v Ružomberku, ani v Prešove, kde sme podali najhorší výkon pod mojím vedením. Predtým sme hrali výborne s Trenčínom, otočili zápas s Košicami," povedal skúsený kormidelník.

Ako ďalší dôvod vedenie uviedlo, že ostatné tímy Trnave bodovo unikajú, s čím nesúhlasil. "Vedel som, že sa to otočí, ale v klube už nemali trpezlivosť," uviedol.

Doplnil, že mu povedali, že niektorí hráči, ktorí nehrávajú, nemajú jeho dôveru a nevedia, čo majú robiť. "So všetkými hráčmi som komunikoval, okrem Metsoka a Taradudu, ktorý dostal šancu odísť, lebo výkonnostne na to jednoducho nemal," dodal Ščasný.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

